Ольга Тумайкина сошла с ума

Актриса и ее гражданский муж Андрей Бондарь начали строительство загородного дома. В вопросах выбора интерьера паре не всегда удается найти компромисс. Ольга считает нормой периодические скандалы и споры с супругом на тему ремонта. Впрочем, Андрей и Ольга не умеют долго обижаться друг на друга.

Вкусы Тумайкиной и Бондаря, по признанию Ольги, совпадают крайне редко, но напольную плитку в новый дом пара выбрала единогласно. "Мы сошли с ума, потому что решили положить на пол голубую плитку с марокканскими узорами – такую потертую, будто припудренную временем, мы готовимся жить в голубом доме!" – поделилась актриса.

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Несмотря на бытовые неурядицы, Ольга с гордостью говорит о поддержке мужа, который по совместительству является ее директором. Андрей повсюду сопровождает жену и берет на себя все ее театральные заботы. "Когда у него есть время, он охотно тратит его на меня. Без его поддержки я была бы слабее", – призналась звезда юмористической программы "Женская лига".

Публикация от Ольга Тумайкина (@otumaykina) Янв 9 2015 в 5:39 PST

Напомним, недавно на телеканале "Домашний" показали сериал "Не вместе" где артистка сыграла лесбиянку. По признанию Тумайкиной, это был любопытный эксперимент. Также Ольга вспоминает, как однажды, в день рождения, ей позвонили с "Мосфильма" и сообщили, что Карен Шахназаров утвердил ее в картину "Яды, или Всемирная история отравлений". Ольга называет это событие лучшим подарком.

Кроме того, в интервью Sobesednik.ru, телезвезда отметила, что иногда бывает суеверной. "Очень часто, когда я случайно бросаю взгляд на циферблат часов, то вижу парные цифры: 10:10, 15:15, тут же киваю, благодарю ангелов за знаки поддержки".