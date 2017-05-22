Ольга Тумайкина сошла с ума
Вкусы Тумайкиной и Бондаря, по признанию Ольги, совпадают крайне редко, но напольную плитку в новый дом пара выбрала единогласно. "Мы сошли с ума, потому что решили положить на пол голубую плитку с марокканскими узорами – такую потертую, будто припудренную временем, мы готовимся жить в голубом доме!" – поделилась актриса.
Несмотря на бытовые неурядицы, Ольга с гордостью говорит о поддержке мужа, который по совместительству является ее директором. Андрей повсюду сопровождает жену и берет на себя все ее театральные заботы. "Когда у него есть время, он охотно тратит его на меня. Без его поддержки я была бы слабее", – призналась звезда юмористической программы "Женская лига".
Напомним, недавно на телеканале "Домашний" показали сериал "Не вместе" где артистка сыграла лесбиянку. По признанию Тумайкиной, это был любопытный эксперимент. Также Ольга вспоминает, как однажды, в день рождения, ей позвонили с "Мосфильма" и сообщили, что Карен Шахназаров утвердил ее в картину "Яды, или Всемирная история отравлений". Ольга называет это событие лучшим подарком.
Кроме того, в интервью Sobesednik.ru, телезвезда отметила, что иногда бывает суеверной. "Очень часто, когда я случайно бросаю взгляд на циферблат часов, то вижу парные цифры: 10:10, 15:15, тут же киваю, благодарю ангелов за знаки поддержки".
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