Страшная болезнь изменила Юдашкина

Дочь модельера Валентина Юдашкина Галина рассказала, как он боролся с тяжелым заболеванием. Галине пришлось самой представлять показ модного дома в Париже.

"Такой ответственности на меня никто и никогда не возлагал, – поделилась Юдашкина. – Помню, как папа за несколько дней до показа позвонил и сказал: "Галя, я не приеду!" Я подозревала, что такое возможно, но до последнего верила, что он сможет прилететь в Париж. Так что я собралась и сделала все, чтобы не подвести его".

Несколько месяцев Валентин боролся с недугом. Из-за болезни он изменился не только внешне (Валентин немного похудел), но и внутренне. "Папа уже активно работает и путешествует. Болезнь заставила его собраться и начать действовать. Он доказал: нас так просто не победить", – цитирует Юдашкину журнал Hello.

По ее словам, Валентин души не чает в маленьком внуке Анатолии. "Мне кажется, после рождения внука папа сильно изменился: стал более мягким. Он с удовольствием играет с нашим сыном, когда есть время. Толик у нас не проблемный, и родители получают кайф от общения с ним", – рассказала Галина.

Как писали Dni.Ru, Галина и ее муж Петр Максаков общаются с первенцем на двух языках – русском и английском. "Нам многие говорили: "Ну как же так? Еще рано! Он же совсем маленький!" Нет, наоборот, дети до трех лет очень быстро усваивают всю информацию, и уже сейчас мы видим, что Толя все прекрасно понимает. Если я говорю: "Иди ко мне", – он идет. А если Петя через минуту кричит: Come to me! – он бежит к нему", – делится Юдашкина.