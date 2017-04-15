Киркоров показал гастрольную жену
Популярный исполнитель заявил, что в его личной жизни поставлена точка – она не увенчалась успехом. "Круче придумать невозможно! Она была фейерверком, невероятной. В сравнении с ней все будет казаться ничтожным", – рассказал певец. Артист добавил, что время от времени у него появляются увлечения, но они очень быстро заканчиваются.
Тем не менее, в ходе передачи выяснилось, что у Киркорова есть гастрольная жена – ей оказалась артистка балета Александра Сивкова. Она путешествует вместе со звездой в персональном вагоне и развлекает его во время гастролей.
"Она девушка красивая, восточная, такая волевая! Мне нравится сильные женщины, я подкаблучник", – отметил Киркоров в ходе записи передачи "Секрет на миллион" на НТВ. Позже на экранах появилась и сама Сивкова. "Филипп из тех мужчин, за которыми стоит идти, слушать учиться. Я его безумно люблю!" – призналась она.
Александра рассказала, что много времени проводит с королем эстрады. Они вместе гуляют, ходят в кино, музеи и занимаются спортом. Танцовщица проводит персональные тренировки для своего работодателя.
Кудрявцева заметила, что Киркоров очень нервничал во время того, как Сивкова рассказывала об их прогулках. При этом гастрольная пара всячески отрицает, что между ними роман – они утверждают, что это лишь слухи.
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