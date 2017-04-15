Киркоров показал гастрольную жену

Известный российский артист Филипп Киркоров раскрыл все секреты телеведущей Лере Кудрявцевой. Во время записи передачи певец показал свою гастрольную жену.

Популярный исполнитель заявил, что в его личной жизни поставлена точка – она не увенчалась успехом. "Круче придумать невозможно! Она была фейерверком, невероятной. В сравнении с ней все будет казаться ничтожным", – рассказал певец. Артист добавил, что время от времени у него появляются увлечения, но они очень быстро заканчиваются.

Тем не менее, в ходе передачи выяснилось, что у Киркорова есть гастрольная жена – ей оказалась артистка балета Александра Сивкова. Она путешествует вместе со звездой в персональном вагоне и развлекает его во время гастролей.

"Она девушка красивая, восточная, такая волевая! Мне нравится сильные женщины, я подкаблучник", – отметил Киркоров в ходе записи передачи "Секрет на миллион" на НТВ. Позже на экранах появилась и сама Сивкова. "Филипп из тех мужчин, за которыми стоит идти, слушать учиться. Я его безумно люблю!" – призналась она.

Публикация от Саша Сивкова (@sasha_sivkova_) Мар 6 2017 в 10:21 PST

Александра рассказала, что много времени проводит с королем эстрады. Они вместе гуляют, ходят в кино, музеи и занимаются спортом. Танцовщица проводит персональные тренировки для своего работодателя.

Публикация от Саша Сивкова (@sasha_sivkova_) Фев 18 2017 в 2:17 PST

Кудрявцева заметила, что Киркоров очень нервничал во время того, как Сивкова рассказывала об их прогулках. При этом гастрольная пара всячески отрицает, что между ними роман – они утверждают, что это лишь слухи.