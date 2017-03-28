Состояние Николая Носкова резко ухудшилось
Состояние Николая Носкова ухудшилось, и медики подключили его к аппарату жизнеобеспечения. В настоящее время популярный исполнитель находится в реанимации, его наблюдают лучшие реаниматологи частного госпиталя. Врачи делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние Николая Носкова, передает Life.ru.
Впрочем, официальный представитель артиста утверждает, что его состояние стабильно. "Только что разговаривали с лечащим врачом Николая. Его состояние оценивается специалистами как стабильное. Врачи считают, что он идет на поправку", – цитирует Юлию Сажину агентство "Москва".
Напомним, Николай Носков был доставлен в больницу еще в ночь на 27 марта. У 61-летнего артиста диагностировали инсульт. Обеспокоенные журналисты связались с пресс-секретарем Носкова Юлией Сажиной, которая рассказала о состоянии артиста. "Николай Иванович находится в клиническом госпитале "Лапино", где проходит курс интенсивной терапии. Артист поступил в отделение в тяжелом состоянии, которое специалистам удалось стабилизировать. По результатам проведенного обследования врачи готовят его к операции по удалению тромба в шейном отделе", – услышали Dni.ru комментарий пресс-службы исполнителя. Также там отметили, что не хотят кривотолков, поэтому просят журналистов быть корректными.
Поклонники весьма обеспокоены состоянием Николая. Судя по симптомам, у Носкова случился ишемический спинальный инсульт. Это остро возникшее омертвление участка ткани спинного мозга вследствие прекращения его кровоснабжения.
Dni.Ru связались с врачом-неврологом высшей категории Научно-диагностического центра клинической психиатрии. "Причины этого заболевания могут быть самые разные, – рассказал доктор. – Это возраст (а Носкову уже 61 год. – Прим. ред.), уровень холестерина в крови, неконтролируемое артериальное давление. При ишемическом инсульте существует такое понятие, как "терапевтическое окно" – это время от четырех до шести часов, когда можно обойтись нехирургическим путем, провести тромболитическую терапию. Если же время будет упущено и клетки погибнут, то заболевание даже может грозить параличом конечностей".
По словам специалиста, важно и то, какого типа тромб у пациента – пристеночный, который частично уменьшает просвет сосудов, или закупривающий мелкие артерии и вены. От этого зависит выбор метода лечения. Восстановление человека после операции, как уверяет невролог, может продлиться до двух-трех месяцев.
Отметим, что на апрель 2017 года у Носкова намечено шесть кассовых концертов – в Самаре, Саратове, Ульяновске, Пензе, Нижнем Новгороде и Саранске, но состоятся ли они, пока неизвестно.
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