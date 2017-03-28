Николаю Носкову грозит паралич

Невролог рассказал о заболевании певца. С такими симптомами самое главное – мгновенная реакция. У медиков есть всего три часа.

Поклонники обеспокоены состоянием певца Николая Носкова, которого госпитализировали накануне в тяжелом состоянии и сейчас готовят к операции по удалению тромба в шейном отделе. Судя по симптомам, у Николая Носкова случился ишемический спинальный инсульт. Это остро возникшее омертвление участка ткани спинного мозга вследствие прекращения его кровоснабжения.

Dni.Ru связались с врачом-неврологом высшей категории Научно-диагностического центра клинической психиатрии. "Причины этого заболевания могут быть самые разные, – рассказал доктор. – Это возраст (Носкову уже 61 год. – Прим. ред.), уровень холестерина в крови, неконтролируемое артериальное давление. При ишемическом инсульте существует такое понятие, как "терапевтическое окно" – это время от четырех до шести часов, когда можно обойтись нехирургическим путем, провести тромболитическую терапию. Если же время будет упущено и клетки погибнут, то заболевание даже может грозить параличом конечностей. Но пугаться не следует. Как правило, это заболевание успешно лечится".

По словам специалиста, важно и то, какого типа тромб у пациента – пристеночный, который частично уменьшает просвет сосудов, или закупривающий мелкие артерии и вены. От этого зависит выбор метода лечения. Восстановление человека после операции, как уверяет невролог, может продлиться до двух-трех месяцев. Поэтому трудно сказать, сможет ли Носков в апреле дать запланированные концерты.