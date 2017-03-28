Помощница Николая Носкова рассказала о его состоянии

Артиста готовят к серьезной операции. Запланированные на апрель выступления оказались под вопросом.

Бывший солист группы "Парк Горького" Николай Носков доставлен в больницу: у 61-летнего артиста диагностировали инсульт. О состоянии исполнителя хитов Moscow Calling и "Это здорово" Dni.Ru рассказала его пресс-секретарь Юлия Сажина.

"Николай Иванович находится в клиническом госпитале "Лапино", где проходит курс интенсивной терапии. Артист поступил в отделение в тяжелом состоянии, которое специалистам удалось стабилизировать. По результатам проведенного обследования врачи готовят его к операции по удалению тромба в шейном отделе", – заявили в пресс-службе. Там отметили, что не хотят кривотолков, поэтому просят журналистов быть корректными.

На апрель 2017 года у Носкова намечено шесть кассовых концертов – в Самаре, Саратове, Ульяновске, Пензе, Нижнем Новгороде и Саранске, но состоятся ли они, пока неясно. Выступления в Красноярске (27 марта) и Иркутске (29 марта) были отменены. Это произошло по вине московского организатора, "ввиду полного несоблюдения договорных обязательств", уточнили представители певца.

