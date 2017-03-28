Николь Кидман заговорила о побоях
"Бывало, что я возвращалась домой по ночам и испытывала сильную боль. Мне приходилось пить сильные обезболивающие, потому что я подвергалась физическому воздействию", – рассказала артистка.
После работы над сериалом Николь Кидман была вся в синяках. Естественно, это очень не нравилось ее мужу, музыканту Киту Урбану. "Я хочу сфотографировать твою спину, потому что она покрыта страшными кровоподтеками", – цитирует супруга звезды издание Express. Николь призналась, что он был в растерянности, увидев это, но потом взял себя в руки. "Зато моя жена – артистка!" – высказался Урбан. "Он знает, что это моя работа", – утверждает Кидман.
Николь вышла замуж за Кита в 2006 году. Супруги воспитывают двух дочерей: Фэйт Маргарет и Сандэй Роуз.
Напомним, на недавней церемонии вручения "Оскара" Николь Кидман оказалась в центре скандала. Интернет-пользователей рассмешили странные аплодисменты голливудской звезды. Ролик с участием Николь мгновенно стал вирусным.
Why does Nicole Kidman clap like The Grinch?! pic.twitter.com/dhzN7Og8xC— Michael Lopriore (@MichaelLopriore) 27 февраля 2017 г.
Позже Кидман призналась, что просто-напросто боялась повредить дорогое кольцо, которое к тому же ей не принадлежало. Именно поэтому звезда растопырила пальцы и лишь делала вид, что хлопает.
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