Николь Кидман заговорила о побоях

"Бывало, что я возвращалась домой по ночам и испытывала сильную боль. Мне приходилось пить сильные обезболивающие, потому что я подвергалась физическому воздействию", – рассказала артистка.

После работы над сериалом Николь Кидман была вся в синяках. Естественно, это очень не нравилось ее мужу, музыканту Киту Урбану. "Я хочу сфотографировать твою спину, потому что она покрыта страшными кровоподтеками", – цитирует супруга звезды издание Express. Николь призналась, что он был в растерянности, увидев это, но потом взял себя в руки. "Зато моя жена – артистка!" – высказался Урбан. "Он знает, что это моя работа", – утверждает Кидман.

Николь вышла замуж за Кита в 2006 году. Супруги воспитывают двух дочерей: Фэйт Маргарет и Сандэй Роуз.

Напомним, на недавней церемонии вручения "Оскара" Николь Кидман оказалась в центре скандала. Интернет-пользователей рассмешили странные аплодисменты голливудской звезды. Ролик с участием Николь мгновенно стал вирусным.

Why does Nicole Kidman clap like The Grinch?! pic.twitter.com/dhzN7Og8xC