Секреты программы "Пусть говорят"
Многие полагают, что скандалы и перепалки, которые время от времени возникают между участниками, являются плодом творчества редакторов программы. Зрители, мол, требуют яркого и зрелищного шоу. Актер Никита Джигурда, к примеру, утверждает, что стал жертвой недобросовестности авторов программы.
"Перед началом эфира все участники подписывают соглашения, согласно которым, они обязаны работать по эксклюзивному сценарию, – рассказал он корреспонденту Dni.Ru. – Но сам сценарий в руки не дают, устно говорят, что нужно рассказывать. Но на готовую передачу мы влиять не можем. Я столкнулся с тем, что слова моих сторонников вырезали, сокращали, а то, что говорили соратники Романовой, наоборот, оставляли без изменений".
Напомним, Джигурда вместе со своей возлюбленной, фигуристкой Мариной Анисиной, борется за наследство в миллиард рублей, которое им по завещанию оставила бизнес-леди Людмила Браташ. Ее сестра Светлана Романова считает, что актер подделал документ.
Как многие уже знают, сейчас артист переживает не самые лучшие времена – он разводится с любимой и утверждает, что в этом есть вина в том числе и редакторов популярного проекта. "Я считаю, руководство передачи хочет поссорить нас, поочередно нам с Мариной Анисиной сбрасывают компроматы друг на друга. А мне жизнь без нее не мила…" – поделился Никита.
Постоянный приглашенный эксперт "Пусть говорят", бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев в корне не согласен с тем, что участники передачи придерживаются какого бы то ни было сценария. "Никаких подводных камней в передаче вообще нет, – отметил он в разговоре с корреспондентом Dni.Ru. – Редактора с нами практически не работают, этим "Пусть говорят" мне и нравится. На последнюю программу с Шурыгиной меня позвали, вообще не интересуясь моим мнением. Получается, экспертам доверяют полностью. Тебе вообще никто не ставит никаких условий. Ты приезжаешь на программу, гримируешься, знакомишься с экспертами, с которыми ты не знаком. Или с радостью здороваешься с теми, кого знаешь".
Солнцеву очень нравится сниматься в ток-шоу. "Я считаю, что Андрей Малахов и его бандочка реально помогают людям. Когда в прессе пишут что-то негативное о программе или об Андрюше, мне всегда становится обидно. Люди, неужели вы не понимаете, ради чего это все происходит?" Даже если показывают какой-то треш, это все равно приводит к чему-то хорошему. Я уверен, что этот парень, Сергей Семенов, выйдет на свободу – и на 80 процентов это будет заслуга этого ток-шоу", – уверен Рустам.
По слухам, самая известная на данный момент звезда "Пусть говорят" Диана Шурыгина, а также ее родители, на первых порах получали за участие в передаче не меньше десяти тысяч рублей. На данный момент в эфир вышло уже пять частей ток-шоу про жертву изнасилования. Первый выпуск на YouTube посмотрели уже больше 14 миллионов пользователей. Стоит ли говорить, что теперь гонорары семьи Шурыгиных, скорее всего, выросли в разы.
Но другой гость передачи, общественный деятель Павел Пятницкий, которого сверстники Дианы окрестили дядей Пашей, однозначного ответа на вопрос о материальной заинтересованности гостей не дал. "Экспертам не платит никто, – утверждает он. – Бывает, что если у кого-то из участников нет собственной машины, за ними присылают такси. Если на передачу приходят люди старшего поколения, им, как правило, оказывают какую-то поддержку. Например, Наталье Крачковской присылали "скорую помощь". Если герои передачи малоимущие, они тоже получают какое-то вознаграждение. Но вообще есть те, кто готов заплатить, лишь бы их показали в передаче. У программы действительно высокий рейтинг. Лично я принимаю участие в программе, потому что в ней поднимаются проблемы, которые реально волнуют общество".
Его фирменное����— Фрэйя⚜️|18 до ДР�� (@_cute_evil) 7 марта 2017 г.
#шурыгина #Пятницкие #ПустьГоворят #НаДонышке pic.twitter.com/qmM3SeEB0y
Пятницкий похвалил авторов ток-шоу за возможность каждого героя высказаться. "Никакого сценария на "Пусть говорят" нет. Один раз я приходил в качестве эксперта на похожую программу на другом канале. Меня спросили: "А вы можете другую позицию занять? У нас уже есть эксперт, который считает так же, как и вы". Естественно, я отказался. Что значит другую?! Это моя точка зрения, я ни под кого не собираюсь подстраиваться! Больше на той передаче я не появлялся. На "Пусть говорят" такого не было ни разу за все эти годы".
Актриса и певица Анна Калашникова, как и Диана Шурыгина, после выпуска передачи попала в непростую ситуацию. Напомним, в эфире программы стало известно, что сын Анны Даниил – не от певца Прохора Шаляпина, который в то время был ее женихом. После скандального ток-шоу Шаляпин решил разорвать отношения с возлюбленной.
"Если говорить про тот эфир с Прохором, то тогда к предложению редакторов программы пройти экспертизу ДНК я отнеслась играючи. Прохор убедил меня в том, что он сделает все красиво – либо порвет, либо заберет этот анализ. Кроме того, незадолго до этого умерла моя бабушка, и я очень переживала. Прохор должен был подбежать, забрать этот конверт или разорвать его, сказать, что нам все равно, мы и так счастливы. Но он вскрыл этот конверт на глазах у всех", – поделилась Калашникова с корреспондентом Dni.Ru.
По словам звезды, после того выпуска ее жизнь в корне поменялась. "Половина зрителей писала мне гадости, половина меня жалела. Но в целом меня поддержали, у меня появилось много преданных поклонников, фан-клубов, которые меня поддерживают, следят за каждым моим шагом. Они интересуются моей судьбой, моей карьерой, моим малышом. И я очень благодарна "Первому каналу" и этой программе за то, что они помогли мне донести до людей правду".
Кое-какие интересные подробности все же удалось выяснить. Как рассказал изданию Dni.Ru один из бывших сотрудников "Пусть говорят", присутствующих в студии зрителей заставляют аплодировать по команде редактора. "Есть миф, что хлопающая по команде массовка в студии получает большие деньги (например, 1000 рублей), но это не так, – пояснил источник. – Чаще всего снимают сразу несколько выпусков шоу, и если заплатят 500 рублей, для многих это уже радость. Иногда за присутствие на двух выпусках предлагают рублей 300, и неработающие пенсионеры соглашаются. Для них и это деньги".
Конечно, иногда в студию забредают и молодые люди, но их совсем не много, продолжил собеседник Dni.Ru. "Представителей молодежи, которых по пальцам пересчитать можно, специально высаживают в первый ряд для красоты. Дальше – сплошь старики, у которых проездные и им в студии сидеть выгоднее, чем просто дома у телевизора смотреть то же шоу. Тысячу рублей могут заплатить в крайнем случае, когда ты изображаешь героя какой-нибудь интересной истории, – объяснил он. – Это все невыгодно и неприятно. С людьми обращаются как с мебелью, передвигают все время по рядам: идите туда, садитесь сюда, расчешитесь, смените верх на что-то более яркое и так далее. И все это за 300 рублей".
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