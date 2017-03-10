"Особенные" дети Маргариты Суханкиной

В 2013 году Маргарита Суханкина впервые стала матерью. Она взяла из детского дома мальчика и девочку, которых считает особенными.

Маргарита Суханкина стала одной из членов жюри нового детского шоу "Ты супер!" Специфика этой передачи в том, что там соревнуются между собой дети, оставшиеся без попечения родителей. Между тем, четыре года наз Маргарита Суханкина взяла из детского дома мальчика и девочку. "Да, ведь мои дети тоже особенные. В этой программе я себя чувствую как рыба в воде. Веду себя естественно, не играю", – заявила певица. Отметим, что в жюри, помимо Суханкиной, заседают Стас Пьеха, Виктор Дробыш и Елка.

По словам Маргариты, ее дети Сергей и Валерия ведут полноценный детский образ жизни. Так, в прошлом году в школу пошел сын, в этом – дочь Суханкиной. "И я знаю, что их ладошки должны быть у меня в руках. Мы должны вместе идти на линейку. Я знаю, что дети подрастут и будут помнить это время", – уверена артистка.

У детей насыщенная жизнь. Помимо школы, Сережа играет на фортепиано, а Лера занимается танцами. "У них есть все, что нужно, даже больше. Все плохое осталось в прошлом. Сережа постарше и вообще не любит, когда кто-то заводит разговоры о детском доме. Он гонит эти мысли, не хочет ни о чем вспоминать. Эмоциональный и творческий мальчик. Замечательно рисует, строит, лепит, клеит… Все время что-то из Лего конструирует. Раньше ходил в изостудию, но сейчас в школе стали задавать много уроков, поэтому времени не остается. Детки сыты, одеты, обуты. Ходим в кино, театры, музеи, зоопарки, цирк… У них полноценная детская жизнь", – цитирует артистку "Телепрограмма".

Суханкина призналась, что не считает свой поступок – взять детей из приюта – геройством. "Более того, я даже не знаю, кто кого спас – я детей или они меня. Живя без них, я просто тихо сходила с ума. Нормальное состояние каждой женщины, когда она живет с семьей, рожает детей. У меня вот не сложилось, мои роды заканчивались трагедией. В общем, я сама отчасти в этом виновата. И я понимала, что вешаюсь: все, что зарабатывала, весь достаток мне одной совсем был не нужен. По мне это высший эгоизм – жить для себя. Я очень деятельный человек, мне надо отдавать, делиться. О ком заботиться, если не о детях? Теперь я безумно счастлива, что у меня есть и мальчик, и девочка – два совершенно разных мира, две планеты. В душе заполнилась ниша, которая пустовала", – заявила певица.

По словам артистки, раньше она была несчастной, потому что ее жизнь состояла только из дома и работы, да и материальные ценности ее не воодушевляли. Суханкина объяснила: "Ну купила шубу, бриллианты, машину. А дальше что? Зачем такая жизнь? Это счастье, когда ты видишь, что у детей что-то получается, когда у них горят глаза. Нет ничего лучше и дороже их улыбки. Высшее счастье для любой нормальной женщины. Каждый день я открываю глаза и говорю: "Господи, спасибо!"