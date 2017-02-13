Как Суханкина воспитывает приемных детей

"Золотой" голос группы "Мираж" Маргарита Суханкина в 2013 году усыновила двух малышей из детского дома. Появление сына и дочки стало для певицы настоящим испытанием и истинным счастьем.

У Маргариты была бурная личная жизнь. По информации из открытых источников, Суханкина несколько раз выходила замуж, но ее семейное счастье не длилось долго. Исполнительница так и не родила наследников. "Так сложилось, что в моей жизни был ряд трагических обстоятельств, из-за которых мне пришлось забыть о деторождении", – объяснила артистка.

В 2013 году певица решилась взять детей из приюта. Она впервые увидела их по телевизору, в программе Тимура Кизякова "Пока все дома". "Я очень рада, что именно в этот день оказалась дома, включила телевизор и увидела рубрику "У вас будет ребенок", где показали моих детей. У меня тут же случился "разрыв сердца", и буквально через несколько дней я приехала в город, где они жили", – вспоминает Маргарита.

По словам Суханкиной, все сложилось как нельзя лучше. "Мы познакомились, и на следующий день они назвали меня мамой. У нас сразу возник контакт, мы подружились. А я как влюбилась в них с первого взгляда, так и продолжаю любить до сих пор. И что меня радует: с каждым днем, с каждым месяцем они становятся мне ближе и родней. Это дети, которых я безумно люблю", – призналась звезда.

В воспитании малышей востребованной артистке, вынужденной улетать на гастроли, помогают родители. "Когда меня нет, когда я работаю, все-таки на моих плечах семья, они остаются под присмотром бабушки и дедушки. Детки уже пятый год со мной, они многое понимают, помогают, сплошные лапочки и умнички. Просто мо-лод-цы!" – с гордостью говорит о детях исполнительница.

Фото опубликовано Маргарита Суханкина (@margarita.sukhankina) Янв 23 2017 в 10:26 PST

Не все ее близкие одобрили усыновление малышей. "Не могу сказать, что мой поступок друзья и коллеги встретили бурными аплодисментами. Были люди, которые крутили пальцем у виска и, наверное, думали, что я сошла с ума. Нет, это я бы сошла с ума, если бы этого момента в моей жизни не произошло. Я не знаю, кому больше повезло – мне с детьми или детям со мной", – рассказала в своем блоге на сайте Letidor.ru Маргарита.

Дети вдохновляют ее на подвиги. "Появился невероятный стимул что-то делать, жить, творить, потому что есть ради кого. Вообще это невероятное событие, дети в семье должны быть! – убеждена Суханкина. – Любая нормальная женщина должна быть при детях, должна иметь детей. Это настолько естественное явление природы. Даже те люди, которые сначала со мной не соглашались, потом все поняли и сейчас любят моих детей так же, как я, как мы все. И я счастлива".