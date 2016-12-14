Суханкиной грозит судом бывший гражданский муж

Продюсер группы "Мираж" сообщил о подлоге на фестивале "Песня года". Ситуация становится все более запутанной.

В этом году группа "Мираж" отмечает 30-летие. Но радостное событие омрачено очередной судебной тяжбой. Один из основателей коллектива – композитор и продюсер Андрей Литягин – подал иск против бывшей гражданской супруги Маргариты Суханкиной, пытаясь запретить ей исполнять хиты "Миража".

Как писали ранее Dni.Ru, между Суханкиной и создателем коллектива Андреем Литягиным долгое время не было никаких письменных договоренностей о правах на музыкальные материал. "Сейчас ситуация изменилась, Андрей настроен на сотрудничество с документально зафиксированными отчислениями ему. Просто хочет перевести отношения в правовое поле. Если же певица продолжит свою деятельность, будем вынуждены обратиться в суд. Наказание – штраф в пять миллионов рублей", – рассказывал адвокат Литягина Дмитрий Семенников.

У Валерия Соколова – сооснователя группы "Мираж" и соавтора всех ее хитов – свой взгляд на эту громкую историю. "Я не перестаю удивляться тому, как Андрей Литягин на протяжении стольких лет гоняется за всеми солистками группы "Мираж", смешивая их между собой и по очереди назначая группой "Мираж" то одну, то другую солистку. Вместо этого я предлагаю ему лучше заняться творчеством и со всеми нормально договориться о порядке использования наследия группы", – рассказал Соколов Dni.Ru.

"Вот еще совсем недавно "Миражом" была Маргарита Суханкина и Светлана Разина, а до Светланы ее место занимала Наталия Гулькина. А теперь в очередной раз Андрей Литягин переметнулся и нашел себе "новых" друзей. Ими стали его враги – Андрей Черкасов и Алексей Горбашов, с которыми он судился на протяжении последних десяти лет и которые пытались отсудить у него соавторство в отношении его произведений, незаконно их использовали и вообще нелестно на протяжении многих лет отзывались о нем, – возмущается Соколов. – Совсем недавно он судился с одними из бывших участников и запрещал им называться "Миражом "и петь песни, а сегодня вдруг сам называет их "Миражом" и скрывается от всех остальных. А теперь, получив немалые деньги за полгода использования своей авторской доли с Маргариты Суханкиной, подает на нее в суд".

"Я помню, как в конце 80 годов ходило много слухов о том, что солистки "Миража" поют под фонограмму (а в тот период уже солистки в группе менялись каждые три-четыре месяца), а за такое тогда можно было получить по шапке. И вот группу вызвали в Министерство культуры на утверждение программы, где необходимо было петь только вживую. И Андрей Литягин экстренно позвонил Маргарите Суханкиной и попросил ее спеть на сдаче программы, поскольку именно ее голос, собственно, и звучал на всех альбомах. Маргарита пришла и спела. А затем так случилось, что Татьяна Овсиенко именно под ее фонограмму выступала на "Песне года – 89", где мы с Андреем Литягиным как авторы получили дипломы лауреатов", – признался музыкант.

"Я уже давно сотрудничаю с Маргаритой Суханкиной, и именно в ее исполнении песни группы "Мираж" получили в 80-х всесоюзную популярность. А Андрей Литягин пытается представлять название "Мираж" своей собственностью, не считаясь со всеми теми, кто внес неоценимый вклад в популярность коллектива" – заключил Соколов.