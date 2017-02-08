Водянова рассказала о войне со своими детьми

Наталья Водянова призналась в интервью, что бывает очень строгой в отношении собственных детей. К примеру, она даже посадила старшего сына на диету, когда он поправился.

Наталья Водянова снялась для обложки модного журнала Porter. Однако фотосъемкой всемирно известная модель не ограничилась. Она дала интервью, в котором раскрыла подробности личной жизни.

В частности, Наталья призналась, что очень внимательно следит за питанием своих пятерых детей: 16-летнего Лукаса, десятилетней Невы, девятилетнего Виктора от Джастина Портмана, трехлетнего Максима и годовалого Романа от Антуана Арно.

Однажды Водянова посадила Лукача на диету. "Он наел щеки! И тогда я сказала ему: "Ты не можешь просто так продолжать есть и наблюдать, как у тебя растет живот". Я становлюсь очень строгой, когда дело касается всей той дряни, которую они едят. Я постоянно говорю им, что они великолепные и красивые, но умоляю тщательно следить за тем, чем они питаются, потому что эти пищевые привычки останутся с ними на всю жизнь. И важно приучить их делать здоровый выбор с самого начала", – подчеркнула модель.

Фото опубликовано Natalia Vodianova (@natasupernova) Окт 23 2016 в 9:57 PDT

По признанию Водяновой, когда она на заре своей карьеры приехала во Францию, то практически каждый день ела булку с шоколадом. В конце концов, Наталье надоело это однообразие, и теперь она позволяет себе съесть такую булку только в субботу. Причем, по словам модели, она делит ее с Невой. "Это наш ритуал", – пояснила Наталья.

Фото опубликовано PORTER magazine (@portermagazine) Фев 3 2017 в 1:16 PST

Зашла речь и о разводе Водяновой с Джастином Портманом. По словам Натальи, бывший супруг мало интересовался детьми и все обязанности перевесил на нее. Себя же Водянова назвала матерью-наседкой.

"Джастин обожал детей, но он не из тех отцов, которые искупают ребенка или проследят за тем, чтобы все погуляли. В конце концов он перевесил все обязанности на меня, и это изолировало его от нас, потому что в семье нужно переживать все эти прекрасные моменты вместе", – рассказала модель.

С нынешним возлюбленным, бизнесменом Антуаном Арно, Наталья Водянова пока не собирается замуж. "Я и так чувствую, что мы женаты. А если все так хорошо – зачем что-то менять? Штамп в паспорте точно не сделает наши отношения лучше", – уверена Наталья.