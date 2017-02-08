Водянова рассказала о войне со своими детьми

Боярский назвал Джигурду уродом Расторгуев сделал заявление о здоровье Самбурской запретили посылать людей Мадонна стала матерью близнецов Дом-2
Шоу-бизнес

Звезда КВН о лечении от рака

Ольга Картункова ревела вместе с ребенком
Шоу-бизнес

Борис Корчевников покидает ток-шоу "Прямой эфир"

Ведущий принял решение уйти из программы
партнеры
Среда 8 февраля
Лента новостей
11:59
Резвящийся на волнах Обама взбесил американцев
11:57
Десятилетняя девочка спасла из горящего дома братьев и сестер
11:53
Челябинец убил котов жены из-за испорченных тапочек
11:45
Борис Гребенщиков шокировал студентов
11:37
В Таиланде разбился российский турист
11:18
В День влюбленных в метро будут крутить романтические песни
11:00
Китаец продал сына от любовницы ради законной жены
10:59
Звезда культового сериала умерла от рака
10:46
Садальский вернется к взрослой дочери
10:36
Трамп спит по пять часов на посту президента США
10:24
Россияне ломятся в США после избрания Трампа
10:22
Как после пластики менялась Вера Алентова
10:10
Китай пристыдил США за незнание истории
10:00
Зачем Киев "поджигает" Донбасс
09:41
Собака изуродовала москвичку и ее подругу
09:40
Женщина выкинула в окно шестерых детей во время пожара
09:13
Лидер ополченцев Гиви убит в Донбассе
09:12
В Подмосковье младенец погиб из-за отказа в госпитализации
09:11
Меркель родила козлу Тимуру первенца
09:00
В Москве украли Mercedes за 9 миллионов рублей
08:41
Трампа постигло первое разочарование
08:37
Украинское "Евровидение" омрачил скандал
08:29
Подробности загадочной гибели звезды "Своей игры"
08:14
Россия или Евросоюз: по какому пути пойдет Молдавия
08:10
При пожаре в центре столицы погиб человек
08:00
ПВО Москвы приведены в полную боеготовность
22:08
Ляшко оставили без визы в США на десять лет
21:55
Председатель ПАСЕ обратился к Госдуме
21:50
Савченко поймали спящей на заседании Рады (видео)
21:37
Немецкий посол довел Киев до истерики
21:19
Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Москве
21:12
Эрнст о самом громком провале Олимпиады в Сочи
20:52
Тимошенко набивается в "любимые жены" Трампа
20:34
Обнаглевший журналист спровоцировал убийство врача
20:29
Мужчина выжил при падении под поезд метро в Москве
20:02
Расследование по делу Хорошавина завершено
19:59
Киев нарушит вековые традиции назло России
19:28
Победитель "Своей игры" найден мертвым
19:13
Ректор РЭУ дал совет поступающим и студентам
18:58
"ЕР" настроила промышленность на рост
18:58
Бесплатную приватизацию жилья сделали бессрочной
18:44
Любимые мужчины Деми Мур
18:33
Ростовскому заключенному отправили телефон в чехле из сала
18:14
Украинский журнал высмеяли за опухшего Порошенко
18:10
Почему женщины отказывают мужчинам в интиме
18:07
Еще один пассажир упал под поезд метро в Москве
17:46
Цыденов изменит атмосферу в Бурятии
17:38
Пенсионерку продают вместе с квартирой в Москве
17:35
"Единая Россия" дала старт новым партийным проектам
17:15
Из-за чего расплакался Джеки Чан
17:15
Пассажира толкнули под поезд метро в Москве
17:07
Папунаишвили откровенно о романе с Собчак
17:05
Пригожин прокомментировал личную жизнь Шульгина
17:04
Британка вышла замуж за себя любимую
16:57
Поклонская обманула полиграф при проверке
16:45
Кто заменит Порошенко на Тимошенко
16:35
Трамп вышел из себя из-за несправедливости
16:31
Как устроить романтический сюрприз своей девушке
16:26
Вика Талышинская из группы "Непара" рассказала о дочери
16:15
Замерзающая Украина заказала миллион тонн угля в США
15:59
Миллионер будет строить "альтернативную Россию" в Тихом океане
15:47
Подробности ограбления безработного на 10 млн в Москве
15:34
Сын Сердюкова продает бывшую дачу Минобороны
15:34
Лукашенко предъявил России требования
15:30
"Единая Россия" дала официальный старт выборам-2017
15:24
Пациент замерз насмерть у закрытых дверей дома инвалидов
15:16
Зачем Волочкова в мини-бикини ползает по снегу
15:15
42-летняя Алла Довлатова беременна
14:50
Украинский политик назвал имена "хозяев" Порошенко
14:42
Продовольственные карточки появятся в России уже в 2017 году
14:40
Постаревший вид Татьяны Лазаревой взбудоражил Сеть
14:38
Мэрию Москвы обвинили в обмане водителей
14:31
Райкин оправдался за слова о "некрофильской" России
14:26
Пострадавший в ДТП ребенок госпитализирован вертолетом
14:21
Водонаева высказалась о жире у подруг
14:13
Почему ЕСПЧ принимает политизированные решения
14:12
Путин созвонился с Меркель
14:10
Песков иронично ответил обнаглевшему журналисту из США
14:07
Доставку товаров в магазины оплачивают рядовые потребители
14:06
Рак поджелудочной железы смогут выявлять на ранних стадиях
13:54
Мавзолей Ленина закроют до апреля на профилактику
13:54
Беременная Ирина Шейк изменила внешность
13:46
Россиян оставили без порно Brazzers
13:41
Ученые создали жидкие контрацептивы для мужчин
13:23
Началась сборка уникальных арочных пролетов Керченского моста
13:20
Малежик о "симпатичных вечерах" с Пугачевой
13:03
Видео старта Конюхова за новым рекордом появилось в Сети
12:59
Поклонская посетовала на отсутствие жилья
12:58
Ветераны-гомофобы назначили дату нового Майдана
12:55
Боярского без шляпы подняли на смех
12:49
Как телепроект "Дом-2" рушит жизни
12:49
В здании Сбербанка охранник упал с 14-го этажа в шахту
12:33
Мужчина удержал за волосы падавшую с 20-метровой высоты жену (видео)
12:33
С лагеря на Сямозере из-за трагедии с детьми взыскали 22,6 миллиона
12:22
Раскрыты "вероломные планы Путина" на премию "Оскар"
12:17
В Москве избили чиновника Госдумы
12:12
Сочи-2014: лучшие Игры в истории
11:58
Певца Джорджа Майкла мучают после смерти
11:57
Бузовой подарили внедорожник за 10 миллионов
11:52
Хозяин собаки-убийцы дал на похороны девочки 10 тысяч

Самое читаемое

Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Судьба проекта "Дом-2" решена
Женщина прыгнула под поезд метро ради спасения дочери

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Продовольственные карточки появятся в России уже в 2017 году
Лидер ополченцев Гиви убит в Донбассе
Как телепроект "Дом-2" рушит жизни
Собака изуродовала москвичку и ее подругу
Постаревший вид Татьяны Лазаревой взбудоражил Сеть
Пригожин прокомментировал личную жизнь Шульгина
Шоу-бизнес

Водянова рассказала о войне со своими детьми

Наталья Водянова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Наталья Водянова призналась в интервью, что бывает очень строгой в отношении собственных детей. К примеру, она даже посадила старшего сына на диету, когда он поправился.
прочитано 1931 раз

Наталья Водянова снялась для обложки модного журнала Porter. Однако фотосъемкой всемирно известная модель не ограничилась. Она дала интервью, в котором раскрыла подробности личной жизни.

ПО ТЕМЕ

Бабушка Водяновой произвела фурор

Кожевникова указала оскандалившейся Кафельниковой на Водянову

Голая Водянова выступила против ханжества

Наталья Михайловна Водянова

Наталья Михайловна Водянова модель, актриса

В частности, Наталья призналась, что очень внимательно следит за питанием своих пятерых детей: 16-летнего Лукаса, десятилетней Невы, девятилетнего Виктора от Джастина Портмана, трехлетнего Максима и годовалого Романа от Антуана Арно.

Однажды Водянова посадила Лукача на диету. "Он наел щеки! И тогда я сказала ему: "Ты не можешь просто так продолжать есть и наблюдать, как у тебя растет живот". Я становлюсь очень строгой, когда дело касается всей той дряни, которую они едят. Я постоянно говорю им, что они великолепные и красивые, но умоляю тщательно следить за тем, чем они питаются, потому что эти пищевые привычки останутся с ними на всю жизнь. И важно приучить их делать здоровый выбор с самого начала", – подчеркнула модель.

По признанию Водяновой, когда она на заре своей карьеры приехала во Францию, то практически каждый день ела булку с шоколадом. В конце концов, Наталье надоело это однообразие, и теперь она позволяет себе съесть такую булку только в субботу. Причем, по словам модели, она делит ее с Невой. "Это наш ритуал", – пояснила Наталья.

Зашла речь и о разводе Водяновой с Джастином Портманом. По словам Натальи, бывший супруг мало интересовался детьми и все обязанности перевесил на нее. Себя же Водянова назвала матерью-наседкой.

"Джастин обожал детей, но он не из тех отцов, которые искупают ребенка или проследят за тем, чтобы все погуляли. В конце концов он перевесил все обязанности на меня, и это изолировало его от нас, потому что в семье нужно переживать все эти прекрасные моменты вместе", – рассказала модель.

С нынешним возлюбленным, бизнесменом Антуаном Арно, Наталья Водянова пока не собирается замуж. "Я  и так чувствую, что мы женаты. А если все так хорошо – зачем что-то менять? Штамп в паспорте точно не сделает наши отношения лучше", – уверена Наталья.

Автор: Наталья Аряева8 февраля 2017, 10:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые дорогие модели

567

комментарии

Политика

Тимошенко набивается в "любимые жены" Трампа
Немецкий посол довел Киев до истерики
Савченко поймали спящей на заседании Рады (видео)
Киев нарушит вековые традиции назло России

Шоу-бизнес

Звезда КВН о лечении от рака
Борис Корчевников покидает ток-шоу "Прямой эфир"
Садальский о беременной Довлатовой: Она сошла с ума
Лохматую Шарапову перепутали с Пугачевой без грима

Проишествия

Лидер ополченцев Гиви убит в Донбассе
Собака изуродовала москвичку и ее подругу
Подробности загадочной гибели звезды "Своей игры"
С владельцем клиники расправился убитый горем вдовец

Lifestyle

Борис Гребенщиков шокировал студентов
Звезда культового сериала умерла от рака
Украинское "Евровидение" омрачил скандал
Из-за чего расплакался Джеки Чан
Шоу-бизнес

Николай Расторгуев сделал заявление о здоровье

Лидер группы "Любэ" дал интервью
Шоу-бизнес

Боярский назвал Джигурду уродом

Прославленный артист не понимает, за что стране такой "мусор"
Шоу-бизнес

Самбурской запретили публично посылать людей

На любительницу нецензурных слов нашли управу
Шоу-бизнес

58-летняя Мадонна стала матерью близнецов

Иностранцы искренне радуются за многодетную звезду

Гороскоп

Садальский вернется к взрослой дочери
Астрологический прогноз с 6 по 12 февраля 2017 года
Гороскоп здоровья на февраль 2017 года
Любовный гороскоп на февраль 2017 года

Фоторепортажи

Как после пластики менялась Вера Алентова
Любимые мужчины Деми Мур
В Германии прошла выставка странных купальников
Слава с размахом отметила 18-летие красавицы-дочки

Спорт

Сочи-2014: лучшие Игры в истории
Скандал с гимном России на ЧМ получил продолжение
Теннисист вывел судью из строя попаданием в глаз (видео)
Избитый Мирзаев: Меня спас мышечный корсет

Регионы

Женщина выкинула в окно шестерых детей во время пожара
Меркель родила козлу Тимуру первенца
Коллекторы из-за чужого долга шантажируют россиянку порнографией
Пациент замерз насмерть у закрытых дверей дома инвалидов
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru