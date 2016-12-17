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Голая Водянова выступила против ханжества
Это фото в Instagram модели – дань акции, направленной на борьбу с ханжеством, которое многие допускают, когда речь заходит о кормлении грудью. Надо отметить, что на снимке все интимные места Водяновой целомудренно прикрыты изображением дерева и птиц, наложенным на фото.
"Я участвую сама и приглашаю вас творчески поддержать кампанию против ханжества в отношении грудного кормления. Трогательные и прекрасные коллажи кормящих мам всколыхнули интернет", – подписала снимок Водянова.
Напомним, Водянова стала мамой в пятый раз в июне 2016 года. У модели и ее гражданского супруга, французского миллиардера Антуана Арно родился сын Роман. У пары также есть двухлетний сын Максим. Кроме того, у Натальи – три ребенка от предыдущего брака – сыновья Виктор и Лукас, и дочь Нева.
Кампания "Tree of life" – это серия снимков кормящих матерей с одноименным хэштегом. Мамочки со всего мира выкладывают фотографии грудного вскармливания, красиво обработанные в редакторе изображений.
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