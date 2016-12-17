Голая Водянова выступила против ханжества

Российская супермодель Наталья Водянова опубликовала пикантный снимок. На фотографии обнаженная модель кормит своего сына Романа грудью.

Это фото в Instagram модели – дань акции, направленной на борьбу с ханжеством, которое многие допускают, когда речь заходит о кормлении грудью. Надо отметить, что на снимке все интимные места Водяновой целомудренно прикрыты изображением дерева и птиц, наложенным на фото.

Фото опубликовано Natalia Vodianova (@natasupernova) Дек 17 2016 в 4:19 PST



"Я участвую сама и приглашаю вас творчески поддержать кампанию против ханжества в отношении грудного кормления. Трогательные и прекрасные коллажи кормящих мам всколыхнули интернет", – подписала снимок Водянова.

Напомним, Водянова стала мамой в пятый раз в июне 2016 года. У модели и ее гражданского супруга, французского миллиардера Антуана Арно родился сын Роман. У пары также есть двухлетний сын Максим. Кроме того, у Натальи – три ребенка от предыдущего брака – сыновья Виктор и Лукас, и дочь Нева.

Кампания "Tree of life" – это серия снимков кормящих матерей с одноименным хэштегом. Мамочки со всего мира выкладывают фотографии грудного вскармливания, красиво обработанные в редакторе изображений.

Фото опубликовано Linda Garcia (@luzwarrior) Дек 16 2016 в 10:05 PST





Фото опубликовано Erika Rider (@erikariderr) Дек 16 2016 в 12:44 PST





Фото опубликовано Jennifer morales (@moralesjennifer) Дек 17 2016 в 6:01 PST





