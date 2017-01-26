Бабушка Водяновой произвела фурор

Наталья Водянова опубликовала трогательную фотографию. На снимке она запечатлена со своей бабушкой.

Многодетная мать Наталья Водянова прошлась по подиуму на показе российского дизайнера Ульяны Сергеенко, прошедшего в рамках Недели моды в Париже. Интересно, что Водянову поддержали ее бабушка Лариса и дочь Нева.

Наталья опубликовала трогательную фотографию, на которой запечатлена с родственницами. "Бабунечка 🌹" – коротко подписала снимок Наталья.

Многочисленные подписчики российской модели по достоинству оценили ее бабушку. "Очень похожи с бабушкой,одинаковый профиль, берегите и любите пока они с нами", "в профиль даже похожи!", " 😍😍😍😍 милота какая", "Уши одинаковые", "Такие душевные! Похожи очень! Бабушка красотка! И Невушка такая большая уже!!!!", "Вы так похожи!!! Жизнь иногда так странно проявляет свою магию. Возраста нет, только опыт, любовь и красота!" – так звучала лишь часть восторженных комментариев.

Фото опубликовано Natalia Vodianova (@natasupernova) Янв 25 2017 в 1:15 PST

Отметим, что осенью прошлого года Водянова привозила к бабушке своих именитых подружек: продюсера Яну Рудковскую, модель Наталью Якимчик и дизайнера Ульяну Сергеенко.

Фото опубликовано Natalia Vodianova (@natasupernova) Янв 25 2017 в 12:57 PST

Об этом также стало известно благодаря аккаунту Водяновой, куда модель выложила фото из бабушкиного дома. Родственница Натальи запечатлена с вышивкой на коленях.

Фото опубликовано Natalia Vodianova (@natasupernova) Янв 14 2017 в 7:16 PST

Журналисты знают о Ларисе Гавриловне не понаслышке. Летом прошлого года бабушка рассказывала о частной жизни модели. "В их доме очень добрая атмосфера – тон задают отношения Наташи и Антуана. Ее возлюбленный – настоящий джентльмен, человек очень тонкий и деликатный. Каждый раз, когда я выходила к ужину в столовую, он обязательно отодвигал для меня стул. А как он нежен с внученькой! Дети видят эту любовь и впитывают такую модель поведения. Кстати, с Лукасом, Невой и Виктором, детьми от Джастина Портмана, у Антуана отношения очень добрые. При этом с родным отцом дети видятся каждые каникулы. Вот и сейчас, когда занятия в школе закончатся, они собираются к нему в гости в Уругвай. У Джастина ранчо на берегу океана, дети обожают проводить там время", – сообщила бабушка модели.