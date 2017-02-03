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Из-за рака певцу Шуре удалили мужской орган

Шура. Фото: instagram.com/shuramedvedev
Эксцентричный исполнитель Шура рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием. Певец признался, что из-за рака ему удалили мужской орган.
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Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) прославился благодаря песням "Твори добро" и "Холодная луна", а также необычному имиджу – он выступал в минимуме одежды, демонстрируя невероятную худобу, и с полнейшим отсутствием передних верхних зубов. Поэтому многие знают артиста и еще по характерному пришепетыванию.

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Однако буквально на пике популярности Шура пропал. Через несколько лет он вернулся на сцену сильно располневшим, лысым и со вставленными зубами. Певец фонтанировал оптимизмом, участвовал в съемках телепрограмм и исполнял старые хиты. Лишь недавно стало известно, что Шура пропал из поля зрения СМИ и поклонников из-за того, что у него обнаружили онкологическое заболевание.

Причем, по словам эксцентричного исполнителя, рак нашли довольно поздно. "Все оказалось очень экстренно. У меня были метастазы. Уже было очень плохо все", – отметил Шура.

Буквально через неделю после встречи с онкологом популярный певец уже лежал на операционном столе одинцовского военного госпиталя. "Мне отрезали одно яичко. Думаю, ладно, значит, нужно это пройти и жить дальше", – цитирует артиста Александра Медведева телеканал "МИР 24".

Сложная операция положила начало долгому изнурительному лечению. Шура не стал скрывать, что на реабилитацию в лучших клиниках России и Швейцарии у него ушло пять лет и около миллиона долларов.

Примечательно, что на всем протяжении борьбы с раком Шуру поддерживали близкие. "Все мои друзья, самые близкие на тот момент все остались. Самое ужасное в лечении – это химиотерапия. Тяжело ее проходить. Ты вечно находишься в состоянии головокружения", – признался популярный исполнитель.

После победы над недугом Шура записал песню "Молитва" и исполнил ее в дуэте с участницей группы "Сурганова и оркестр" Светланой Сургановой. Интересно, что в свое время, говорят, артистка тоже боролась с онкологическим заболеванием.

Автор: Олег Райцин3 февраля 2017, 14:44

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