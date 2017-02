Платье Кейт Миддлтон с красной дорожки назвали сельской тряпочкой

В лондонском королевском зале искусств и наук имени Альберта состоялось ежегодное вручение кинонаград BAFTA. По красной дорожке прошлись Мел Брукс, Кейси Аффлек, Эмма Стоун, Педро Альмодовар, Эмили Блант, Мишель Уильямс, Николь Кидман и многие другие.

Однако особое внимание представителей СМИ привлекли к себе герцогиня Кэтрин и ее супруг принц Уильям, который, к слову, с 2010 года является почетным президентом Британской академии кино и телевизионных искусств. Для выхода в свет принц выбрал классический черный смокинг, а Кейт появилась на красной дорожке в черном платье в белый цветочек, обнажившим плечи герцогини. Завершила образ супруга принца убранными в высокую прическу волосами, крупными серьгами и браслетом.

Интересно, что поклонники неоднозначно отозвались о наряде Кейт Миддлтон. Пока одни фанаты нахваливали герцогиню Кембриджскую за смену стиля в макияже, восторгались ее стройностью и лучезарной улыбкой, другие раскритиковали Кейт за слишком мрачный образ и неподходящий к ее фигуре фасон платья. Дескать, наряд лишь подчеркнул худобу Кэтрин и прибавил возраста.

"Катька прям бабуля с такой прической", "а мне кажется она выглядит старше мужа лет на 5-7 и какая-то уставшая, усохшая совсем, а он как будто молодильные яблоки ест!!!", "Какая-то то занавеска. и зачем подчеркивать сутулую спину и отсутствие бедер?", "мне тоже платье не понравилось, какая-то сельская тряпочка. Верх еще норм, но низ в букетики это не очень, как по мне", "платье не для вечернего выхода вообще то. Зачем она его одела и еще ссутулилась, неясно", "Образ – никакой", – прокомментировали образ Кейт Миддлтон поклонники.

The Duke and Duchess of Cambridge arrive at the @RoyalAlbertHall to attend the #EEBAFTAs with @BAFTACEO Amanda Berry https://t.co/IbOUkJoCQc