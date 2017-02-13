К известному певцу возвращается память

Известный рэп-исполнитель Канье Уэст идет на поправку. Как заявил журналистам его продюсер, к популярному певцу возвращается память.

Продюсер известного рэпера Канье Уэста Малик Юсеф рассказал журналистам о состоянии своего подопечного на церемонии вручения престижной музыкальной награды "Грэмми". По словам представителя Уэста, душевное состояние рэп-исполнителя улучшается.

"Он вернулся домой, и сейчас его здоровье улучшается с каждым днем. Его память возвращается, и это очень круто. Канье практически вылечился, и это очень воодушевляет", – цитирует Малика Юсефа Popsugar.

Отметим, что сам Канье Уэст на мероприятии не появился. Говорят, артист специально пропустил церемонию из-за скандала, который разразился еще в 2016 году. Тогда молодой композитор Фрэнк Оушен отказался отдавать на рассмотрение оргкомитета премии свой последний альбом. Исполнитель объяснил, что сомневается в объективности членов жюри "Грэмми" и уличил их в дискриминации артистов-афроамериканцев.

Тогда Канье Уэст сообщил, что отказывается ехать на мероприятие, если молодой композитор не получит номинацию на премию. "Чаще всего в этом году я слушал именно альбом Оушена. Если он не попадет ни в одну категорию, то я не приду", – заявил рэпер.

Ранее известный рэп-исполнитель вышел из себя во время занятий спортом в зале. Он напал на персонал, и тогда психотерапевт срочно прибыл к артисту. Осмотрев Уэста, он вызвал карету скорой помощи, предупредив, что его подопечный может сопротивляться при госпитализации. Так и случилось. Поэтому прибывшие медики заковали бунтующего рэпера в наручники.

Говорят, причина странного поведения Уэста глубоко спрятана. Якобы артист тяжело переживает смерть матери, скончавшейся десять лет назад во время пластической операции. Это случилось в ноябре, поэтому артисту крайне сложно переживать именно этот месяц в году.

