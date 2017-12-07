Родственники заявили о пропаже сына Шукшиной после скандала

Макар Касаткин, сын знаменитой актрисы Марии Шукшиной бесследно исчез. Родственники не знают, где находится молодой человек.

Об этом рассказала бабушка пропавшего юноши. "Он куда-то исчез. Я ему звонила, он не отвечает. Его невозможно найти. Думаю, он сам появится. Он как пропадает куда-то, так и появляется откуда-то…" – заявила в разговоре с журналистами "России 1" Зоя Касаткина. Она не единственная, кто не может найти Макара.

Фрейя Зильбер, бывшая девушка наследника Шукшиной, которая утверждает, что ждет от молодого человека ребенка, признается, что не может выйти на связь с Макаром. "Я пыталась дозвониться до Касаткина, но у него телефон выключен. В той квартире, где мы жили, остались мои вещи зимние. Купить новые мне не за что. Эта ситуация меня беспокоит. Я хочу сделать ДНК-тест, доказать его отцовство. Я все еще надеюсь на помощь Макара и его семьи мне и нашему будущему ребенку", – рассказала Зильбер в эфире ток-шоу "Прямой эфир".

Родственники Макара уверены, что он поступает правильно, избегая контакта со своей бывшей возлюбленной. Отец молодого человека уверен, что Фрейю к Макару подослала бандитская группировка. "Скорее всего, за ней стоит некая группировка, благодаря которой она намеренно познакомилась с моим сыном. Сейчас она говорит, что ждет ребенка. Видимо, надеется завладеть квартирой на Таганской. Благо недвижимость записана на мать, и Макар не сможет ее там прописать", – приводит слова Алексея Касаткина сайт teleprogramma.pro.

Той же версии придерживается и бабушка Макара. "Потом еще выяснится, что это не его ребенок. Ну что это за девушка? Мне его жалко. Думаю, его обманули. Это очень грустная и неприятная история", – рассказала она журналистам.

Сама Фрейя утверждает, что не планировала ничего плохого и лишь надеется на помощь родных отца ее ребенка. Редакторы программы "Прямой эфир" помогли девушке сделать УЗИ. В ходе исследования выяснилось, что девушка ждет сына. "Будет правнук у Шукшиных", – заявила Фрейя.