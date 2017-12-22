Тамара Гвердцители рассказала про свадьбу сына

На концерте "Своя колея", приуроченном к 80-летию Высоцкого, выступила Тамара Гверцители. А потом за кулисами Кремлевского дворца пообщалась с корреспондентом Dni.Ru.



Весна наступающего 2018-го года будет наполнена важными в жизни и творчестве Тамары Гвердцители событиями. В феврале она даст большой концерт в Кремле с участием самых больших звезд, а в конце марта дебютирует в сложной вокально и музыкально моноопере Франсиса Пуленка "Человеческий голос" на сцене столичного театра "Геликон-опера".

Подготовка к обоим событиям требуют от певицы концентрации, внимания и сил. Гвердцители признается, что сегодня даже берет уроки вокала и занимается с педагогом, поскольку работа на театральной сцене требуют иной, нежели на эстраде, техники звукоизвлечения.

По причине занятости певица редко видит и единственного сына. "Саша учится в Лондоне, он выбрал профессию историка, рассказала Гвердцители. – Ему уже 31 год, но о свадьбе пока не думает, да и как жениться, когда у него наука на первом месте. Я думаю, что буду хорошей свекровью, бабушкой. Хотя невестки с розовом ирокезом мне бы, наверное, не хотелось (смеется)".





На новогодние праздники певица намерена улететь на родину – в Грузию. "Встретиться с родственниками, набраться сил и – за работу", – улыбается 56-летняя артистка.