Алчная звезда Comedy Woman оставила мужа с ребенком ради денег

Родственники призывают актрису образумиться. Мол, сыну нужна мать, а супругу – жена.

Редко кому из артистов удается успешно совмещать семью и карьеру. Именно поэтому в браке звезды, как правило, несчастливы – многочисленные разводы, предоставленные сами себе дети...

Вот и звезда Comedy Woman Екатерина Скулкина уже одиннадцать лет живет на два города. В Москве у нее хлебная работа – съемки, репетиции, интервью. А в Казани она оставила семью – мужа и 8-летнего сына Олега. "Близкие не раз пытались донести до Екатерины, что так не должно быть, но ей слова лишнего нельзя сказать, говорит: "Я зарабатываю деньги!", – вздыхает родственник актрисы Александр Васильев. Ему подобная алчность явно не по нраву.

Основная проблема в том, что муж Скулкиной Дениса категорически отказывается переезжать в столицу. В Казани у него хорошее положение – работает официальным представителем медицинской компании. А управляться с сыном ему помогает Катина мама Людмила Васильевна. Она и погуляет с мальчиком, и уроки с ним выучит.

Но теперь муж поставил знаменитой жене ультиматум. Мол, сыну нужна мать, а не мешки с деньгами. И Екатерина решила не продлять контракт с популярным юмористическим телепроектом. "Скоро они с мужем заживут спокойнее. Я сам уже соскучился по Кате, вижу ее только по телевизору, у Дениса новости узнаю. Хочется пообщаться, обнять ее", – цитирует родственника звезды журнал StarHit.