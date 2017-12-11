Авторов Comedy Woman заставили извинятся за оскорбительную шутку

Авторы передачи Comedy Woman на телеканале ТНТ принесли зрителям извинения. Публику возмутила оскорбительная шутка.

"От лица продюсеров Comedy Club Production, создателей, руководителей и авторов шоу Comedy Woman приносим свои извинения и заявляем, что данный номер был создан исключительно ради юмора и без подтекста на национальную дискриминацию", – приводит Life официальное заявление сотрудников телеканала.

По сюжету юмористического скетча хозяйка эскорт агентства ссорится со своей подчиненной, особо упирая на национальность последней. Девушка из Ингушетии отказывается идти по ковровой дорожке с певцом Тимуром Родригезом за 900 рублей. Сотрудница агентства показана максимально глупой, не знающей простейших слов.

Публикация от SUPER (@super.ru) Дек 11 2017 в 4:43 PST

"Ты понимаешь, что девушка-эскорт должна быть, как дорогой аксессуар, который подчеркивает статусность клиента?" – внушает ей "начальница". "Хозяйка, слово "аксессуар" встало поперек уха и остальные слова не пропустило", – пожаловалась в ответ "эскортница". После еще пары реплик подобного диалога, хозяйка, которую играет актриса Екатерина Скулкина, удивляется, почему ее подчиненная "воротит свой горбатый нос".

Помимо всего прочего, героиня Скулкиной намекнула на то, что девушки из Ингушетии – постоянные сотрудницы эскорт-агентств. "Ты чего думаешь? Я двадцать пять лет в этом бизнесе и не знаю ингушских проклятий что ли?", - заявляет хозяйка эскорт агентства в ответ на фразу на ингушском, которую ей бросает актриса, играющая оскорбленную ингушку. "Сама потом у меня будешь камни жрать!", – кричит в конце скетча героиня Скулкиной.

Отметим, что актриса также принесла оскорбленным расистским и сексистским номером извинения на своей странице в Instagram. "Я точно не хотела никого обидеть и задеть чьи-то чувства. Я, к сожалению, не увидела в тексте сценки тот смысл, который так затронул сердца многих людей", – заявила Скулкина.