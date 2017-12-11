Жена родила первенца бывшему любовнику Собчак

Известный танцор и телеведущий Евгений Папунаишвили впервые стал отцом. У артиста родилась девочка.



Счастливый отец тут же показал поклонникам новорожденную малышку. "Лучшего подарка на свой день рождения я не мог себе представить! София Папунаишвили. 3,770 кг, 53 см. 11.12.2017. Спасибо тебе, любимая", – подписал снимок Евгений.

Примечательно, что на фотографии новоиспеченный отец запечатлен в больничной палате. Танцор нежно держит на руках девочку, широко улыбается и выглядит очень счастливым. Молодая мама тоже чувствует себя хорошо, сейчас она восстанавливается после родов.

Пользователи Сети поздравляют с пополнением хореографа и его жену Салиму. "Вот это счастье! Долгих лет жизни, и побольше здоровья малышка,да вообще всей семье", "Евгений, поздравляю Вашу семью с пополнением", "Это действительно большая редкость! Поздравляем! Счастья Вашей семье", – написали Папунаишвили поклонники (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Публикация от Евгений Папунаишвили (@e_papunaishvili) Дек 11 2017 в 10:10 PST

Напомним, Евгений Папунаишвили и итальянка Салима поженились в начале июля этого года. Влюбленные встречались на протяжении года и лишь весной этого года объявили о помолвке. До этого у хореографа были отношения с телеведущей Ксенией Собчак.

