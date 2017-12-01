Бузова рвется на "Евровидение"
Ольга Бузова стала ведущей второй музыкальной премии "Нового радио" "Высшая лига". Не обошлось без конфуза. Когда Ольга поинтересовалась у зрителей, следует ли ей завершить свою песенную карьеру, те дружно ответили: "Да!" Ведущая призналась, что не была готова к такой реакции.
"Но, так как я всегда говорю, что мои люди всегда со мной, и слушаюсь, что они говорят... Хорошо, я согласна. Я прямо сейчас, если вы не просыпаетесь под звуки поцелуев, не открываете мир других мужчин... Прямо сейчас, здесь, я ухожу со сцены. Я заканчиваю свою сольную карьеру!" – заявила Ольга. Ей начали дико аплодировать.
Однако не тут-то было. "Я сделаю это только тогда, когда получу все премии, которые только существуют в России, в Америке, и Европе. Потому что, как сказали в одном издательстве, я первый артист, который начал выводить русскую музыку на мировой уровень", – объявила Бузова и выразила готовность выступить на "Евровидении", сообщает сайт "Комсомольская правда".
О международной арене Ольга Бузова сказала не просто так. Выяснилось, что звезда скандального реалити-шоу "Дом-2" заняла третье место в топе по просмотрам stories в Instagram среди всех мировых звезд. Она обошла саму Ким Кардашьян.
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