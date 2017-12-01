Бузова рвется на "Евровидение"

Ольга Бузова не боится выйти на международную арену музыкального конкурса "Евровидение". Поющая ведущая выразила готовность представить Россию на песенном соревновании.

Ольга Бузова стала ведущей второй музыкальной премии "Нового радио" "Высшая лига". Не обошлось без конфуза. Когда Ольга поинтересовалась у зрителей, следует ли ей завершить свою песенную карьеру, те дружно ответили: "Да!" Ведущая призналась, что не была готова к такой реакции.

"Но, так как я всегда говорю, что мои люди всегда со мной, и слушаюсь, что они говорят... Хорошо, я согласна. Я прямо сейчас, если вы не просыпаетесь под звуки поцелуев, не открываете мир других мужчин... Прямо сейчас, здесь, я ухожу со сцены. Я заканчиваю свою сольную карьеру!" – заявила Ольга. Ей начали дико аплодировать.

Однако не тут-то было. "Я сделаю это только тогда, когда получу все премии, которые только существуют в России, в Америке, и Европе. Потому что, как сказали в одном издательстве, я первый артист, который начал выводить русскую музыку на мировой уровень", – объявила Бузова и выразила готовность выступить на "Евровидении", сообщает сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Ноя 30 2017 в 10:04 PST

О международной арене Ольга Бузова сказала не просто так. Выяснилось, что звезда скандального реалити-шоу "Дом-2" заняла третье место в топе по просмотрам stories в Instagram среди всех мировых звезд. Она обошла саму Ким Кардашьян.