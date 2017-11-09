Навке досталось за оскорбление одиноких женщин

Лена Миро не оставила без внимания недавно сказанные слова Татьяны Навки. Блогера возмутила ее фраза о том, что любая женщина без любимого и любящего мужчины "неполноценна".

Гневный пост Лена Миро оставила на своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал". Блогер начала издали. "Даже если твой муж – профессиональный болтун и пресс-секретарь первого лица государства, лучше все-таки чаще молчать, чем высказываться. Особенно, если ты – спортсменка, а не умный человек с хорошим образованием", – высказала свое мнение Миро.

Далее она уточнила, кого имеет виду и что ее так возмутило. "Татьяна Навка, жена Пескова, чья личная жизнь десятилетиями протекала под девизом "Каждый сам борется за свое счастье!", выдала на днях из себя: "Когда рядом нет любящего и любимого человека, то женщина неполноценна", – сообщила Лена. Далее блогер решила кратко ввести своих многочисленных читателей в подробности частной жизни прославленной фигуристки.

"Таня вернулась в Москву и благодаря мужу попала на телевидение, которое вскружило ей голову. После затрапезной и скучной жизни в Америке, Навка окунулась в яркую тусовочную жизнь столицы. Психика не выдержала, Таня бросила Жулина и пошла вразнос. Завертела с Маратом Башаровым и певцом Воробьевым из "Реальных девчонок". И это – только официально доказанные ее отношения. Но тут подвернулся Песков", – рассказала Миро.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Окт 1 2017 в 1:48 PDT

Затем Лена привела и другую цитату Татьяны. "Как там она сказала? Когда рядом нет мужика, ты неполноценна? В общем, Навка хоть и оскорбила всех нормальных женщин, права по-своему. "В первую очередь мужчины ценят в нас нежность, заботливость, преданность. Женщина должна любить свой дом и создавать в нем уют, очаг, чтобы муж и жена стремились туда". Если перевести эту цитату Тани на простой русский язык, ее мнение можно сформулировать проще: сосите, готовьте, давайте, терпите", – со свойственной ей прямотой заявила блогер.

Лена не смогла сдержать своего возмущения и в заключение написала: "Женщина – не человек. Все вы, кто сами хоть что-то стоят, не рассчитывающие на мужиков и их кошелек, просто неполноценны. Так и хочется мне сказать: Таня, фу!" – завершила свою публикацию Лена Миро.