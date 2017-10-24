Дочь воссоединила Навку и Жулина

Татьяна Навка и ее бывший муж Александр Жулин воссоединились ради мероприятия, на котором блистала их дочь Александра. Девушка приняла участие в Бале дебютанток Tatler.

17-летняя Александра Жулина оказалась одной из 12-ти дебютанток традиционного бала, который проводит журнал Tatler в Москве, в Колонный зал Дома Союзов, где еще два века назад проходили приемы и балы Благородного собрания. По оценкам многих специалистов, Александра выглядела ярче своих товарок на этом пафосном мероприятии.

Для выхода в свет Жулина выбрала роскошный наряд от Elie Saab нежного пудрового цвета, вручную украшенного бисером и стеклярусом. Платье выгодно подчеркнуло плечи и бюст девушки, при этом создавая некую тайну и намеки благодаря полупрозрачной ткани. Завершали образ распущенные волосы, уложенные волнами, и скромные, но шикарные ювелирные украшения.

Примечательно, что поддержать юную Александру пришли ее родители – прославленные фигуристы Татьяна Навка и Александр Жулин. Кстати, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Татьяна опубликовала видео, на котором запечатлен ее экс-супруг, вальсирующий с их дочкой. "Нежный танец с папой💕💕💕 Magical moment!!!!" – коротко подписала публикацию Навка.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Окт 23 2017 в 12:37 PDT

Многочисленные подписчики пришли в восторг от видео. "Очень красиво!!!Трогательно...папа с дочкой👍👏👏👏", "Прекрасная пара! Красиво трогательно! Красота спасет этот мир!", "Красиво!!! Ваша Александра, очень скромная девушка и серьезная!!!!! Браво родителям!!!!!! Да , и красивая безусловно!!!!!!", "Александра конечно копия папы. 😍 красивые!!!", "Папа супер!!! Так здорово! Вы Саша счастливый человек👸👸👸", "Какая милая и хорошенькая у Вас дочурка!" – высказались поклонники.

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka) Окт 23 2017 в 11:17 PDT

Отметим, что сама Татьяна для столь престижного мероприятия выбрала черное, провокационно прозрачное платье, украшенное узорами, которое подчеркивало изящные линии плеч и груди.