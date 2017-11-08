Сбежавшая жена Джигарханяна отмучится через сутки

Виталина Цымбалюк-Романовская ведет информационную войну. Но, кажется, поражение неизбежно.

Уже завтра, 9 ноября, закончатся мучения Виталины Цымбалюк-Романовской – она снова станет свободной женщиной. Ее престарелый супруг Армен Джигарханян подал заявление о расторжении брака в мировой участок №202 Кунцевского суда. Да и Виталина, кажется, не хочет продолжать отношения с человеком, который публично обзывает ее воровкой и аферисткой.

А ведь она отдала народному артисту всю себя, свою любовь, заботу и молодость – кормила его с ложечки, шила специальную обувь у мастера в Баден-Бадене, водила под ручку... "У меня к Армену Борисовичу была любовь с первого взгляда, и я не думала о том, сколько ему лет, – заверила Виталина корреспондента Dni.Ru. – Я всегда обращалась к нему на Вы, подчеркивая уважение".

Мать Цымбалюк-Романовской варила вкусный клюквенный компот для Джигарханяна. А тот был готов сделать все для своей любимой девочки. "У нас было такое правило: Армен Борисович выбирал маршрут и приглашал друзей поехать вместе с ним в путешествие. Несколько лет назад он предложил мне показать Америку. Мы большой компанией поехали в Лас-Вегас, где увидели потрясающее шоу. Потом Армен Борисович улетел долечиваться в Россию, а мне купил билет, чтобы я несколько дней провела в Нью-Йорке. А вот культа дарения подарков у нас не было. Армен Борисович не любит ходить в магазины и просто говорит мне: "Если тебе что-то нужно, то купи, пожалуйста", – хвасталась Виталина.

Сейчас много спорят о том, обобрала она актера или нет. По словам Элины Мазур, называющей себя официальным представителем Виталины Цымбалюк-Романовской, все квартиры стоимостью 100 миллионов рублей та купила на свои кровные. Мол, отец владел долей в украинской компании USA Group, занимающейся разработкой полезных ископаемых. Якобы чистая прибыль предприятия за прошлый год превысила 70 миллионов долларов.

Только вот незадача – на Украине такой компании не существует, а та, что действует в Америке, занимается разработками в сфере компьютерных технологий. И еще одна нестыковка: зачем ворочающему миллионами долларов отцу Виталины устраиваться инженером в театр? Очевидно, товарка Цымбалюк-Романовской не смогла придумать складную легенду о том, куда исчезли счета и недвижимость артиста.

К слову, статус Мазур тоже вызывает большие вопросы. Кто она такая? Почему вещает от имени жены народного артиста и его сестры? В театре не значится, но при этом созывает пресс-конференции...

Следящие за развитием событий пользователи придумали меткое и едкое определение историям Элины – "Разудалая мазурка под цимбалы". Народ уверен: сбежавшая в Грузию Виталина надеется вернуться на белом коне, поэтому с помощью подруг ведет информационную войну. И конца ей пока не видно...