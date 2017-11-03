Максакова ввела в ступор своим странным поведением
Мария Максакова борется за квартиру стоимостью 120 миллионов рублей. Оперная дива подала в суд на некоего Дениса Панаитова, осуществившего сделку со старшей дочерью мужа артистки Дениса Вороненкова Екатериной, на которую была оформлена доверенность на продажу, однако денег так и не получила. Максакова уверена, что Панаитов завладел ее квартирой нечестным путем.
"Он, воспользовавшись Катиной неполной дееспособностью, завладел моей квартирой. У Кати была доверенность на продажу. Квартиру она продала. А Панаитов до сих пор не рассчитался со мной. Поэтому я сужусь с ним, а Катя привлекается как соответчица и я надеюсь, что суд примет во внимание ее частичную недееспособность и не возможность принимать адекватные решения", – цитирует Максакову сайт "Комсомольская правда".
Денис Панаитов, по словам певицы, когда-то работал в органах. "Склонял меня, чтобы я переоформила на него квартиру, запугивая тем, что на Дениса завели уголовное дело и только так можно спасти жилплощадь. Я ему сказала, что не хочу ничего переоформлять, если хочешь купить – покупай. Но он воспользовался состоянием здоровья дочери Дениса и переоформил все на себя. Я поняла, что прошло много месяцев, человек, видимо, не собирается со мной рассчитываться, фактически пытается украсть мою собственность. Пришлось обратиться в суд", – объяснила певица.
Общественность впала в ступор. Пользователи Сети задались вопросом: зачем на "частично недееспособную" девушку оформлять доверенность по продаже элитной недвижимости. Странное, по мнению читателей, поведение Маскаковой обсудили в комментариях.
"Оформляет доверенность на продажу квартиры ценой в 120 лямов на частично недееспособного человека, тут или куриные мозги или афера", "Если недееспособна частично ,то и доверенность то опасно на нее оставлять. Тут что то не то", "не поняла, дочь вороненкого больна или как", "Как это могла Максакова выдать доверенность на продажу человеку с "неполной дееспособностью"? странно", – высказались внимательные читатели.
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