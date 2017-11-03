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Максакова ввела в ступор своим странным поведением

Мария Максакова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
В Сети активно обсуждают странное, по мнению комментаторов, поведение Марии Максаковой. Так, пользователи интернета не понимают, зачем на дочь Дениса Вороненкова от первого брака была оформлена доверенность, когда девушка оказалась "частично недееспособной".
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Мария Максакова борется за квартиру стоимостью 120 миллионов рублей. Оперная дива подала в суд на некоего Дениса Панаитова, осуществившего сделку со старшей дочерью мужа артистки Дениса Вороненкова Екатериной, на которую была оформлена доверенность на продажу, однако денег так и не получила. Максакова уверена, что Панаитов завладел ее квартирой нечестным путем.

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"Он, воспользовавшись Катиной неполной дееспособностью, завладел моей квартирой. У Кати была доверенность на продажу. Квартиру она продала. А Панаитов до сих пор не рассчитался со мной. Поэтому я сужусь с ним, а Катя привлекается как соответчица и я надеюсь, что суд примет во внимание ее частичную недееспособность и не возможность принимать адекватные решения", – цитирует Максакову сайт "Комсомольская правда".

Денис Панаитов, по словам певицы, когда-то работал в органах. "Склонял меня, чтобы я переоформила на него квартиру, запугивая тем, что на Дениса завели уголовное дело и только так можно спасти жилплощадь. Я ему сказала, что не хочу ничего переоформлять, если хочешь купить – покупай. Но он воспользовался состоянием здоровья дочери Дениса и переоформил все на себя. Я поняла, что прошло много месяцев, человек, видимо, не собирается со мной рассчитываться, фактически пытается украсть мою собственность. Пришлось обратиться в суд", – объяснила певица.

Общественность впала в ступор. Пользователи Сети задались вопросом: зачем на "частично недееспособную" девушку оформлять доверенность по продаже элитной недвижимости. Странное, по мнению читателей, поведение Маскаковой обсудили в комментариях.

"Оформляет доверенность на продажу квартиры ценой в 120 лямов на частично недееспособного человека, тут или куриные мозги или афера", "Если недееспособна частично ,то и доверенность то опасно на нее оставлять. Тут что то не то", "не поняла, дочь вороненкого больна или как", "Как это могла Максакова выдать доверенность на продажу человеку с "неполной дееспособностью"? странно", – высказались внимательные читатели.

Автор: Наталья Аряева3 ноября 2017, 10:19
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