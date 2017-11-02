Максакова стала героиней нового скандала

Мария Максакова подала в суд, чтобы вернуть утраченные квадратные метры. В скандале замешана дочь ее мужа Дениса Вороненкова Екатерина.

Как выяснили ушлые журналисты, после отъезда на Украину в конце прошлого года Мария Максаковаоформила в Киеве доверенность на 25-летнюю дочь своего мужа Дениса Вороненкова Екатерину. Та должна была продать ее нежилое помещение на Пресненской набережной бывшему руководителю Одинцовского следственного отдела Следственного комитета по Московской области 40-летнему Денису Панаитову за 120 миллионов рублей.

Сделка успешно состоялась. В этот момент Дениса Вороненкова убили в Киеве, и центр внимания Максаковой сместился с получения прибыли от нее на подготовку к похоронам и расследование убийства. Между тем деньги на счет Марии от продажи так и не поступили. Связаться с Екатериной оперной диве не удалось.

Впрочем, спустя некоторое время Екатерина объявилась сама. Она прислала Максаковой документы, в которых говорилось, что на руки Вороненкова получила лишь 38 миллионов рублей. Это обстоятельство возмутило Максакову. Говорят, Мария предположила, что ее падчерицу могли обмануть из-за того, что та якобы страдает наркотической зависимостью. Поэтому теперь Максакова с помощью суда намерена добиться признания сделки недействительной, передает "Московский комсомолец".

Артистка требует, чтобы суд признал недействительными договор купли-продажи, заключенный между Вороненковой и Панаитовым, расписку о получении денег и акт о передаче нежилого помещения, в качестве соответчика также привлечено третье лицо – Управление Росреестра по Москве, сообщил пресс-секретарь Пресненского районного суда Алексей Черников.