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Перед смертью Королева призналась в болезни

Мария Королева. Кадр youtube.com
Двоюродный брат покойной Марии Королевой Владимир Шишкин рассказал, что буквально за пару дней до смерти женщина пожаловалась ему на проблемы со здоровьем. Она призналась, что больна, что у нее температура, и намеревалась обратиться ко врачу.
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На сей раз дочь Людмилы Гурченко Мария Королева стала главным персонажем на ток-шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят". В студии собрались родные и близкие к женщине люди. Так, одним из последних, с кем близко перед смертью общалась Мария Королева, оказался ее двоюродный брат Владимир Шишкин.

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Мужчина рассказал о том, как незадолго до смерти Мария Королева призналась ему, что больна, хотя, по словам Владимира, она никогда не жаловалась на здоровье. "Мы с Машей тесно общались в последнее время. Мы собирались прийти помянуть Людмилу Марковну на день рождения. Она была на даче. Она никогда не жаловалась на свое здоровье. Но в этот раз она говорила: "Володь, я себя плохо чувствую, что-то приболела, у меня температура". Я ей сказал: "Когда приедешь с дачи, давай сразу ко врачу". Она согласилась. Я созвонился с ней во вторник вечером, накануне трагедии. Она сказала, что в среду пойдет. Она всегда была в работе, занималась семьей", – рассказал Шишкин. Он отметил, что Мария до последних дней сама за все несла ответственность и взваливала трудности на свои плечи.

Также в студии оказался пятый муж Людмилы Гурченко Константин Купервейс, который воспитывал Марию как родную дочь. Отметим, что он довольно сердечно поздоровался с Шишкиным. Купервейс прокомментировал давно муссировавшиеся в СМИ слухи о застарелом конфликте Гурченко и Королевой. Мужчина отметил, что у них не было серьезных разногласий.

"В интервью Людмила Марковна говорит не о конфликте с Машей, а конфликте с семьей Маши. И почему-то вторую часть оставляли в сторонке. Я не понимаю, как можно поссориться с Машей. Это человек, который не мог сделать зло, кого-то обидеть", – отметил Купервейс и сообщил, что Мария изначально старалась отстраниться от громкой фамилии матери. Так, она взяла фамилию мужа и работала обычной медсестрой.

Напомним, Мария Королева умерла на глазах у родных утром в среду, 8 ноября, возле своего дома в Вишняковском переулке. Ей было 58 лет. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Автор: Наталья Аряева10 ноября 2017, 08:54

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