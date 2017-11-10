Перед смертью Королева призналась в болезни

Двоюродный брат покойной Марии Королевой Владимир Шишкин рассказал, что буквально за пару дней до смерти женщина пожаловалась ему на проблемы со здоровьем. Она призналась, что больна, что у нее температура, и намеревалась обратиться ко врачу.

На сей раз дочь Людмилы Гурченко Мария Королева стала главным персонажем на ток-шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят". В студии собрались родные и близкие к женщине люди. Так, одним из последних, с кем близко перед смертью общалась Мария Королева, оказался ее двоюродный брат Владимир Шишкин.

Мужчина рассказал о том, как незадолго до смерти Мария Королева призналась ему, что больна, хотя, по словам Владимира, она никогда не жаловалась на здоровье. "Мы с Машей тесно общались в последнее время. Мы собирались прийти помянуть Людмилу Марковну на день рождения. Она была на даче. Она никогда не жаловалась на свое здоровье. Но в этот раз она говорила: "Володь, я себя плохо чувствую, что-то приболела, у меня температура". Я ей сказал: "Когда приедешь с дачи, давай сразу ко врачу". Она согласилась. Я созвонился с ней во вторник вечером, накануне трагедии. Она сказала, что в среду пойдет. Она всегда была в работе, занималась семьей", – рассказал Шишкин. Он отметил, что Мария до последних дней сама за все несла ответственность и взваливала трудности на свои плечи.

Также в студии оказался пятый муж Людмилы Гурченко Константин Купервейс, который воспитывал Марию как родную дочь. Отметим, что он довольно сердечно поздоровался с Шишкиным. Купервейс прокомментировал давно муссировавшиеся в СМИ слухи о застарелом конфликте Гурченко и Королевой. Мужчина отметил, что у них не было серьезных разногласий.

"В интервью Людмила Марковна говорит не о конфликте с Машей, а конфликте с семьей Маши. И почему-то вторую часть оставляли в сторонке. Я не понимаю, как можно поссориться с Машей. Это человек, который не мог сделать зло, кого-то обидеть", – отметил Купервейс и сообщил, что Мария изначально старалась отстраниться от громкой фамилии матери. Так, она взяла фамилию мужа и работала обычной медсестрой.

Напомним, Мария Королева умерла на глазах у родных утром в среду, 8 ноября, возле своего дома в Вишняковском переулке. Ей было 58 лет. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность.