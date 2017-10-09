Тарасова рассказала о трудностях в семье

Звезда сериала "Интерны" Аглая Тарасова раскрыла правду об отношениях с сербским актером Милошем Биковичем. Иностранец принял не все русские традиции.

Аглая и Милош вместе уже больше года. Несмотря на то что молодые люди еще официально не оформили брак, они живут как семья. Тем более, что звезда познакомила жениха со знаменитой мамой – актрисой Ксенией Раппопорт.

Более того, Милош сыграл любовника матери невесты в картине "Мифы". "На тот момент я уже знал, что Аглая – дочка Ксении, но еще не до конца понимал, почему все с придыханием произносят имя Раппопорт", – говорит Бикович.

Ради российской актрисы сербский артист расстался с моделью Сашей Лусс. Несмотря на страсть, Аглая и Милош столкнулись с массой трудностей, когда начали жить вместе. Прежде всего, возник языковой барьер. И россиянке пришлось выучить сербский.

Тарасова признается, что ей было непросто ужиться с избранником. "После того как мы съехались, я даже однажды загуглила в интернете: "Как жить с иностранцем", – вспоминает актриса. Вместе с тем она отметила, что у возлюбленного уживчивый характер. "С ним практически невозможно поссориться. У Милоша есть свои хитрости, как избежать конфликтов в паре", – говорит Аглая.

Публикация от Аглая Тарасова (@aglayatarasova) Авг 31 2017 в 11:07 PDT

Непросто пришлось и сербу в России. Не все русские традиции ему по душе. "Я в шоке! Меня избили деревом! Это был ужас: жарко, куча потных толстых мужиков, все говорят: "Ох, хорошо!" – и начинают хлестать друг друга. Потом хлещут меня, опускают в ледяную воду, наливают чай. И знаете, что самое ужасное? Я же обязательно туда вернусь", – цитирует Биковича Starhit со ссылкой на Hello!

Напомним, до Милоша Аглая долгое время встречалась с коллегой по сериалу "Интерны" Ильей Глинниковым. После расставания актер принял участие в ток-шоу "Холостяк", где пытался найти новую любовь.