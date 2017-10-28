Россияне "растерзали" Галкина за издевательскую шутку

Известный артист Максим Галкин приехал в Тюмень. Юморист посмеялся над местными гостиницами, за что многие пользователи Сети набросились на него с критикой.

Настоящий скандал вызвали публикации Галкина в социальной сети Instagram. На одной из фотографий он запечатлен напротив входа в гостиницу для бедных. "Сегодня, наверное, здесь остановимся. Ребята рекомендовали", – подписал снимок он.

Многие восприняли слова юмориста как циничную шутку. Некоторые комментаторы буквально отругали Галкина. "Сейчас несмешно. У нас вся Россия в таких останавливается", – пишет один из пользователей Сети. "Было бы смешно, если б не было так грустно, видимо переборщили с юмором. Те, кто на вас подписан, большинство останавливаются в подобных отелях", – вторит ему другой.

"Издевается..." – сокрушается еще один комментатор. "Это немножко цинизмом попахивает", – поддерживает волну критики подписчик.



Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Окт 27 2017 в 9:29 PDT

Отметим, что некоторые пользователи получили ответ от Галкина. "Цинизмом попахивает это шуткой считать", – уверен юморист. Скандальная публикация всего за несколько часов набрала сотни комментариев.

Позже Галкин разместил еще одну фотографию. На этом снимке был запечатлен отель, расположенный неподалеку от гостиницы для бедных. "Все переселяюсь, тут за углом тоже неплохой отель сетевой. Все-таки Филтон – это бренд!" – написал артист.