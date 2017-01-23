Сына Галкина оставили без волос (фото)

Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой Гарри лишился волос. Наследник юмориста и Примадонны впервые подстригся.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алла Пугачева сделала весьма интересные публикации. Вначале Примадонна опубликовала видео, на котором заснят ее сын от Максима Галкина Гарри, сидящий в парикмахерском кресле. "Первая стрижка. Гарри прощается с детскими кучеряшками", – подписала запись Пугачева.

Многочисленные подписчики живот отреагировали на публикацию и буквально засыпали артистку вопросами и просьбами опубликовать фотографию полученного результата.

Через некоторое время Пугачева выложила снимок, на котором изображен Гарри с новым имиджем. Поклонники пришли в восторг. "Красавец 😎", "Очень хорошо👍", "Красавчик ! Девчонки, держитесь !", "Ох какой красавец! Такой маленький а уже покоритель сердец! Дай Бог ему счастья!", "Ох какой красавец! Такой маленький а уже покоритель сердец! Дай Бог ему счастья!", "Хорошая стрижка!!!!👍👍👍👍👍", "Симпатяга:)", "Лапулька!!!💕💕💕💕💋💋💋💋Повзрослел малыш!!!😍😊💋💋💋💋 " – хором умилились подписчики Пугачевой.

Видео опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 23 2017 в 1:59 PST

Фото опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 23 2017 в 2:19 PST

Между тем, говорят, певица мечтает о продолжении творческой династии. И уже сегодня приучает своих отпрысков к известности. Ходят слухи, что Максим Галкин собирается показать малышей в шоу на "Первом канале" "Лучше всех!". Там блистают дети со всей страны, в том числе из звездных семей, как было с дочерью актрисы Людмилы Максаковой Люсей или сыном бывшей участницы группы "Стрелки" Анастасии Ковалевой Тимофеем.

Однако Галкин хочет избежать пересудов о том, что якобы пристроил своих чад по блату. Поэтому Гарри и Лиза пройдут отбор для участия в "Лучше всех!" на общих основаниях. Им предстоит довольно сложное испытание от редакторов и продюсеров проекта. И если они решат, что дети способны и интересны, Максим одобрит участие наследников в конкурсе юных талантов.

