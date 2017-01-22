Пугачева: Я знаю имя заказчика моей травли

Алла Пугачева считает, что петиция против формата новогоднего телевидения – дело рук ее личных врагов, которым невыгодно, чтобы она вернулась на сцену. Примадонна даже знает имя того, кто вовлек ее в скандал.

Разоблачать заказчика Пугачева пока не стала, отметив, что до петиций ей нет никого дела. "Прекрасно знаете, что это – заказуха", — сказала певица, отвечая на вопрос съемочной группы программы "Ты – не поверишь".

Журналисты атаковали Пугачеву вопросами перед премьерой фильма Андрона Кончаловского "Рай". На кинопоказ Примадонна приехала с Максимом Галкиным. Пара не стремилась общаться с прессой, муж Пугачевой даже посоветовал журналистам снимать других артистов.

Как писали Dni.Ru, в начале января на сайте Change.org появилась петиция, в которой автор Вадим Манукян обращается к Константину Эрнсту с просьбой улучшить качество новогоднего эфира в 2018 году. Отдельным пунктом в его жалобе была критика в сторону Аллы Пугачевой, которая якобы заполонила собой едва ли не все праздничные программы.

Крещенская вода,это чудо!!! Фото опубликовано ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Янв 19 2017 в 6:41 PST

Между тем, согласно данным медиаисследований, каждый четвертый россиянин предпочел встретить Новый год в компании с Примадонной. 1 января в первый час после полуночи 26,7% россиян смотрели "Первый канал", а 26,9% – "Россию 1".

На сторону Пугачевой встали многие артисты. Так, певец Александр Серов высказался по поводу участия Примадонны в многочисленных новогодних программах. По мнению артиста, недоброжелателям стоит как можно быстрее оставить в покое певицу.

"Я запрещаю трогать Пугачеву! Это достояние республики number one! Она спела столько шлягеров, сколько некоторые наши исполнители и представить не могут. Ее имя – реликвия для народа", – заявил артист.