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Пугачева: Я знаю имя заказчика моей травли
Разоблачать заказчика Пугачева пока не стала, отметив, что до петиций ей нет никого дела. "Прекрасно знаете, что это – заказуха", — сказала певица, отвечая на вопрос съемочной группы программы "Ты – не поверишь".
Журналисты атаковали Пугачеву вопросами перед премьерой фильма Андрона Кончаловского "Рай". На кинопоказ Примадонна приехала с Максимом Галкиным. Пара не стремилась общаться с прессой, муж Пугачевой даже посоветовал журналистам снимать других артистов.
Как писали Dni.Ru, в начале января на сайте Change.org появилась петиция, в которой автор Вадим Манукян обращается к Константину Эрнсту с просьбой улучшить качество новогоднего эфира в 2018 году. Отдельным пунктом в его жалобе была критика в сторону Аллы Пугачевой, которая якобы заполонила собой едва ли не все праздничные программы.
Между тем, согласно данным медиаисследований, каждый четвертый россиянин предпочел встретить Новый год в компании с Примадонной. 1 января в первый час после полуночи 26,7% россиян смотрели "Первый канал", а 26,9% – "Россию 1".
На сторону Пугачевой встали многие артисты. Так, певец Александр Серов высказался по поводу участия Примадонны в многочисленных новогодних программах. По мнению артиста, недоброжелателям стоит как можно быстрее оставить в покое певицу.
"Я запрещаю трогать Пугачеву! Это достояние республики number one! Она спела столько шлягеров, сколько некоторые наши исполнители и представить не могут. Ее имя – реликвия для народа", – заявил артист.
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Певица назвала петицию против формата новогоднего телевидения заказухой