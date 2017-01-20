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Лоза встал на защиту Трампа

Юрий Лоза. Фото: личный архив
Известный музыкант Юрий Лоза заявил, что с удовольствием выступил бы на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. Певец искренне удивился тому, сколько артистов игнорировали выступление на важном для страны событии.
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Музыкант Юрий Лоза заявил, что не будет смотреть трансляцию инаугурации Трампа. И это вовсе не из-за политических предпочтений, а потому что не понимает по-английски.

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Кроме того, певец выразил недоумение по поводу того, что многие артисты отказались от выступления на столь знаковом для США событии. "Я думаю, что как бы ни относился человек какому-то медийному персонажу, если его выбирает народ, то надо смотреть уже не на свое к нему отношение, а на мнение людей", – цитирует Лозу НСН. Музыкант подчеркнул, что, если ты уважаешь собственный народ, ты должен уважать и его выбор.

"Непонятно, почему те, кто сейчас против Трампа, не уважают выбор народа?", – возмутился Лоза. Также музыкант сообщил, что с удовольствием бы выступил на инаугурации Трампа, если бы получил такое приглашение.

Отметим, что Дональд Трамп около 20:00 по Москве принес присягу и официально вступил в должность президент США. Как писали Dni.ru, день инаугурации прошел на фоне массовых бойкотов. Так, помимо артистов, на церемонию отказались прийти 62 представителя Демократической партии США.

Массовые протесты обернулись уличными беспорядками. На видео с места событий, появляющихся в Сети, протестующие бьют витрины и громят магазины.

Автор: Людмила Фоканова20 января 2017, 21:03
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