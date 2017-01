Лоза встал на защиту Трампа

Музыкант Юрий Лоза заявил, что не будет смотреть трансляцию инаугурации Трампа. И это вовсе не из-за политических предпочтений, а потому что не понимает по-английски.

Кроме того, певец выразил недоумение по поводу того, что многие артисты отказались от выступления на столь знаковом для США событии. "Я думаю, что как бы ни относился человек какому-то медийному персонажу, если его выбирает народ, то надо смотреть уже не на свое к нему отношение, а на мнение людей", – цитирует Лозу НСН. Музыкант подчеркнул, что, если ты уважаешь собственный народ, ты должен уважать и его выбор.

"Непонятно, почему те, кто сейчас против Трампа, не уважают выбор народа?", – возмутился Лоза. Также музыкант сообщил, что с удовольствием бы выступил на инаугурации Трампа, если бы получил такое приглашение.



Отметим, что Дональд Трамп около 20:00 по Москве принес присягу и официально вступил в должность президент США. Как писали Dni.ru, день инаугурации прошел на фоне массовых бойкотов. Так, помимо артистов, на церемонию отказались прийти 62 представителя Демократической партии США.

A riot is breaking out. They smashed Bank of America and Starbucks #Inauguration pic.twitter.com/ycIcOslZQt