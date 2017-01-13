Экс-солистка "Блестящих" вспылила из-за пластики

Экс-солистка "Блестящих" Ксения Новикова вспылила из-за слов пользователей Сети о ее изменившемся лице. Неделикатным подписчицам артистка раз и навсегда объяснила, что она "напихала" себе в скулы.

Ксения опубликовала селфи из машины, на котором крупным планом изображено ее лицо. Некие девушки придрались к щекам артистки, заподозрив ее в злоупотреблении пластикой. Кто-то увидел в скулах Новиковой филлеры, а кому-то и вовсе показалось, что выражение лица у певицы будто застывшее, все время одинаковое.

Ксения не стала это терпеть и сначала удалила все возмутительные комментарии, а затем посвятила разгромное сообщение любителям покритиковать звезд в интернете, прячась за никами и аватарками.

В качестве доказательства, что пластики не было, Новикова обнародовала портреты своих сыновей. Щеки у них один в один как у мамы, что ее полностью оправдывает.

"Фото специально для тех, кто кудахтал под моим прошлым постом о том, что я чего-то там себе в скулы напихала!)😹 и что и не узнают-то меня, бедные.... обычно я не реагирую на подобный бред, но надоело прям!!!! – не стала сдерживать эмоции исполнительница. – Аж удалила комменты эти сперва . А потом пожалела! Так что мой "ответ Чемберлену" здесь!!! (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)"

Фото опубликовано Ксения Новикова (@novikovaofficial) Янв 13 2017 в 7:19 PST

Ксения убеждена, что если она кому-то не нравится, то не нужно себя заставлять изучать ее аккаунт. "Вы, мадамы с закрытыми профилями, если не узнаете меня, так отпишитесь. Никто вас не заставляет насильно на меня смотреть. Здесь только люди с которыми мне приятно общаться и отвечать на комментарии", – резонно заметила Ксения.

Фото опубликовано Ксения Новикова (@novikovaofficial) Янв 7 2017 в 3:18 PST

Эффектные скулы достались артистке от родителей. "Чтобы вам спокойнее спалось, вот фото под кодовым названием "я и мои дети". Надеюсь, про моих сыновей вам не придет в голову писать, что у них там в скулах что-то напихано!) – иронизирует Новикова. – есть такая вещь, как генетика и наследственность!!! Вдруг не знали)".

Фото опубликовано Ксения Новикова (@novikovaofficial) Янв 11 2017 в 10:53 PST

Певица убеждена, что это недостойно – сидеть в интернете и поливать грязью других. "Не знаю ни одну состоявшуюся, реализовавшую себя в работе и семье женщину, которая стала бы тратить свое время на то, чтобы под**рать под фото людей, которые хотя бы чего-то да достигли в жизни!))) задумайтесь там в своих курятниках.😜 может пора заняться своей жизнью, а не копаться в чужой!) начните, например, нести золотые яйца!)))", – порекомендовала своим хулителям состоявшаяся артистка.