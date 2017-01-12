С Урганта и Познера требуют деньги

Иван Ургант и Владимир Познер попали в скандал. Оказалось, что они нарушили авторские права режиссера из Казахстана.

Режиссер из Казахстана Алина Мустафина много путешествует. Сейчас она живет в Турции, а в 2013 году побывала в Испании, где сняла ролик про Каталонию, после чего опубликовала его на своем канале YouTube.

Вряд ли она могла предположить, что ее произведением заинтересуются первые лица телевидения – шоумены Владимир Познер и Иван Ургант. Они без спроса использовали видео Мустафиной в своей передаче "В поисках Дон Кихота". В конце в титрах они не указали ее имя или ссылку на ее канал, то есть нарушили авторские права.

"Мы жили с мужем два года в Каталонии. Мы смотрели Первый канал, и там шла передача про Каталонию Урганта и Познера. Мне стало интересно посмотреть про это. Смотрю — а там мое видео. Сначала не поверила. Вот так просто взяли. В титрах не написали ни мое имя, ни даже элементарно не упомянули мой канал. Они выдали это видео за свое. Я теперь не знаю, гордиться мне, радоваться или, наоборот, жаловаться", – цитирует Алину Мустафину Life.ru.

Адвокаты оценили моральный ущерб режиссера примерно в десять тысяч долларов. Мустафина написала заявление на "Первый канал" и теперь хочет добиться того, чтобы ей заплатили авторский гонорар, а также указали имя в титрах.

Более того, к настоящему времени Алина Мустафина отправила несколько писем в дирекцию "Первого канала", однако никакого официального ответа так и не получила. Режиссер даже писала лично Ивану Урганту и Владимиру Познеру, однако добиться ответа от них также не смогла.

