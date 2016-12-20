Андреева легла на колени к Урганту

В Москве полным ходом идут съемки ленты "Мифы о Москве". Сексапильной брюнетке Паулине Андреевой досталась роль возлюбленной героя Ивана Урганта, и в ходе съемок они позволили себе немало нежностей.

Паулина в отечественном шоу-бизнесе считается писаной красавицей, поэтому в картине "Мифы о Москве" ей досталась роль богини. В столичной мифологии героиня Андреевой (точнее, две героини, актриса играет сестер-близнецов) – Афродита.

Возлюбленным одной из сестер является персонаж Урганта – Шутник. Героиня Андреевой до поры до времени ценит безудержный юмор своего остроумного парня, но однажды задумывается – так ли все это смешно.

"Работать с Иваном, во-первых, весело. Он вносит на площадку свою волну, и все к ней с радостью подключаются. Во-вторых, он прекрасный партнер, с ним очень комфортно, – не жалеет комплиментов для Урганта Андреева. – А еще он из Санкт-Петербурга, а это в людях мне всегда нравится!"

Паулина с симпатией и сочувствием относится к своим героиням. "Я в этой картине раздваиваюсь, играю сестер-близнецов. Можно сказать, разрываюсь между двумя воплощениями богини любви и красоты. А поскольку Афродита еще и богиня плодородия, то и я здесь увлекаюсь грядками и клумбами. Как известно, Афродита была безжалостна к тем, кто отвергает любовь. Но в нашем случае любовь сама безжалостна к ней. Жена богатого и знаменитого, Мария больше всего ценит любовь и семейные отношения, об них и обламывается. Так же как и Мия, тонкая ценительница чувства юмора и всевозможных колкостей, в какой-то момент усомнится в ценности острого языка. Наш режиссер и сценарист Саша Молочников собрал прекрасную команду и написал безумный сценарий, – похвалила коллегу актриса. – Процесс идет."

К слову, мужа одной из сестер, Зевса, играет звезда фильма "ДухLess 2" и популярного сериала "Отель Элеон" Милош Бикович. "Мой герой ненормальный и довольно противный... Очень интересно такого персонажа играть. А с такими актерами в кадре находиться – это счастье. Мой персонаж влюбляется в сестру-близняшку своей жены. Причем они одинаковые (их играет Паулина Андреева). Надо дальше рассказывать?!" – заинтриговал Милош.

Примечательно, что одним из продюсеров ленты является Федор Бондарчук, который тоже сыграет в фильме. В "Мифах о Москве" появится немало звезд кино: Янис Пападопулос, Сергей Безруков, Ксения Раппопорт, Виктория Исакова, Игорь Верник, Вадим Верник, Максим Суханов, Андрей Смоляков, Ирина Розанова, Надежда Маркина и другие.

По замыслу создателей, это абсурдистская комедия, сюжет которой вдохновлен легендами и мифами Древней Греции, а также биографиями самых модных и востребованных персонажей московского светского Олимпа. Главный герой фильма – Грек – решает повторить путешествие Одиссея, но случайно заплывает не туда. Он обнаруживает себя в современной Москве, где знакомится с известными продюсерами, музыкантами, актерами и телеведущими.