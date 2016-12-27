На участницу реалити-шоу набросился насильник

Участница реалити-шоу "Альфа-самка" Виктория заявила о нападении насильника. Мужчина же обвиняет девушку в нападениях и краже.

Руководитель реалити-шоу Юлия Печерская рассказала, что дала девушкам задание познакомиться с богатыми мужчинами. При этом участницы проекта должны были находиться без верхней одежды. По замыслу Печерской, таким образом девушки должны были спровоцировать мужчин на близкое и продолжительное знакомство.

Виктория познакомилась с неким мужчиной, он отдал ей свою куртку, чтобы она не замерзла, пишет Life.ru. После этого девушка попросила отвезти ее домой, но мужчина привез ее к своему дому. Открыв дверь подъезда, он стал приставать к ней, пытаясь затащить ее к себе в квартиру. Девушке удалось сбежать, при этом куртку настойчивого ухажера она забрала с собой.

"После этого он через день стал мне названивать и требовать вернуть куртку. Несмотря на то что я готова отдать его одежду, он что-то не торопится её возвращать и только сыпет в мой адрес угрозами, угрожая подать в суд и полицию. Кстати, по паспорту его зовут Магомед", – сообщила Виктория.