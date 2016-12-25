Бывший бэк-вокалист "Любэ" погиб в катастрофе Ту-154

На борту разбившегося в Сочи 25 декабря самолета в числе артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова был бывший бэк-вокалист группы "Любе". Евгений Насибулин работал в группе в начале 90-х годов, сообщил руководитель "Центра имени Игоря Матвиенко" Андрей Лукинов.

"На борту самолета был артист ансамбля Александрова, бывший бэк-вокалист группы "Любэ" Евгений Насибулин, который работал в группе в начале 90-х годов. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Жени", — цитирует РИА Новости Лукинова.

Насибулин (в фильме "Зона Любэ" также является гитаристом) ушел из группы в 1995 году. Он перешел работать в хор имени Пятницкого, а потом в ансамбль имени Александрова.

По его словам, с хором имени Александрова группа "Любэ" часто вместе записывала песни. Последний раз коллективы сотрудничали в октябре, когда записали гимн Сухопутных войск.



Как писали Dni.ru, Минобороны сообщило, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет c аэродрома Адлера. Позже военное ведомство уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 были обнаружены у черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.





По уточненным данным, на борту воздушного судна находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – восемь военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

