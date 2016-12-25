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Бывший бэк-вокалист "Любэ" погиб в катастрофе Ту-154
"На борту самолета был артист ансамбля Александрова, бывший бэк-вокалист группы "Любэ" Евгений Насибулин, который работал в группе в начале 90-х годов. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Жени", — цитирует РИА Новости Лукинова.
Насибулин (в фильме "Зона Любэ" также является гитаристом) ушел из группы в 1995 году. Он перешел работать в хор имени Пятницкого, а потом в ансамбль имени Александрова.
По его словам, с хором имени Александрова группа "Любэ" часто
вместе записывала песни. Последний раз коллективы сотрудничали
в октябре, когда записали гимн Сухопутных войск.
Как писали Dni.ru, Минобороны сообщило, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет c аэродрома Адлера. Позже военное ведомство уточнило, что фрагменты корпуса Ту-154 были обнаружены у черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров.
По уточненным данным, на борту воздушного судна
находились восемь членов экипажа и 84 пассажира – восемь военнослужащих,
64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели
поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазу Хмеймим в Сирии,
девять представителей российских СМИ, глава благотворительного фонда
"Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое
федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту
сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".
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