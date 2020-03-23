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Заступники -1 сезон

  • Жанр: Драмы
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 23 марта 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Владимир Котт
  • Сценарист: Марианна Факторович, Мария Зелинская, Александр Черных
  • Продюсер: Александр Цекало, Александр Котт, Иван Самохвалов, Александра Ремизова, Алексей Сатолин, Галина Лазарева
  • Оператор: Эдуард Мошкович
  • Композитор: Сергей Каширин
  • Художник: Илья Евдокимов, Ольга Соколова, Екатерина Дыминская
  • Количество серий: 16
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: Первый канал, Среда
  • Актёры: Мари Ворожи, Кирилл Гребенщиков, Никита Тарасов, Виктория Верберг, Полина Лашкевич, Екатерина Агеева, Иван Василевский, Александра Велескевич, Арина Нестерова, Лариса Журавлева
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  • Заступники -1 сезон Заступники -1 сезон 6.0
    Рейтинг Дни.ру: 6.0
  • Рейтинг IMDb: 5.8

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Заступники" 1 сезон

Сериал "Заступники" 1 сезон переносит зрителя в 1966 год – время окончания хрущевской оттепели и рассвета адвокатуры. Неудивительно, что многие молодые люди мечтают поступить в учебное заведение и выучиться на юриста. Нина Метлицкая – один из таких мечтателей, однако ей приходится довольствоваться скромной должностью в одном из офисов, где проводят консультацию. Но неожиданно главной героини везет. Ей предлагают перебраться из Подмосковья в самое "сердце" столицы – в престижное московское бюро адвокатских услуг, которое считается сильнейшим в СССР.

Главной героине 1 сезона сериала предстоит продемонстрировать свои юридические навыки и закрепиться среди адвокатской элиты. Но, чтобы это сделать, необходимо побеждать на судебных процессах. Основной персонаж проекта "Заступники" будет защищать самых разных людей: от обычных подростков, которые совершили кражу, до матерых бандитов, разрушивших множество жизней. Постепенно Нина будет шагать вверх по карьерной лестнице, но какой ценой ей удастся достичь вершины, большой вопрос.

Съемочный процесс

Съемки телесериала проходили сразу в нескольких городах: в Минске, Тбилиси, Москве и Подольске. Декораторам приходилось нелегко: им необходимо было подготовить плакаты советской эпохи, ретро-автомобили и многое-многое другое. Для разработки сценария 1 сезона "Заступников" использовались реальные судебные протоколы времен СССР. А литературной основой сериала послужила книга воспоминания известнейшего советского адвоката Дины Каминской.

Актеры о сериале

Кирилл Гребенщиков, сыгравший в проекте "Заступники" Бориса, поделился впечатлениями с журналистами: "Люди из эпохи 60-х годов отличались от граждан из 21 века многими элементами: от одежды до скорости речи. И режиссеру удалось все передать с точностью до мелочей. Заслуга в успехе кинематографического проекта принадлежит именно профессионализму Владимира Котта".

Игорь Гордин, сыгравший антагониста в 1 сезоне, рассказал в интервью: "Мне пришлось воплощать на экране персонажа, который в первую очередь думает о построении блестящей карьеры. Он систематически возникает на пути Нины и всячески старается помешать ей. Он – ее основной враг. Причем недругом персонаж становится по банальной причине – из-за отказа девушки стать второй половинкой".

Интересные факты сериал "Заступники" 1 сезон

  • Телесериал был создан по заказу Первого канала.
  • Владимир Котт известен российским киноманам по проектам "Муха", "Карп Отмороженный" и "Самая красивая 2".
  • Перед съемками создателям кинопроекта пришлось провести масштабную работу по изучению исторических материалов и различных юридических документов эпохи Советского Союза.

Где смотреть сериал "Заступники" 1 сезон

Посмотреть все серии можно не только на официальном сайте Первого канала, но и в различных интернет-кинотеатрах. Ссылки:

Когда новые серии

На текущий момент ничего неизвестно о второй части. Вероятно, ее не будет, так как создатели не говорили о продолжении. Хотя слухи о сиквеле ходят среди киноманов.

Смотреть сериал Заступники -1 сезон онлайн

Список серий
1 серия23 марта 2020Смотреть онлайн
2 серия24 марта 2020Смотреть онлайн
3 серия25 марта 2020Смотреть онлайн
4 серия26 марта 2020Смотреть онлайн
5 серия30 марта 2020Смотреть онлайн
6 серия31 марта 2020Смотреть онлайн
7 серия1 марта 2020Смотреть онлайн
8 серия2 марта 2020Смотреть онлайн

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