О сериале

Сюжет сериал "Заступники" 1 сезон

Сериал "Заступники" 1 сезон переносит зрителя в 1966 год – время окончания хрущевской оттепели и рассвета адвокатуры. Неудивительно, что многие молодые люди мечтают поступить в учебное заведение и выучиться на юриста. Нина Метлицкая – один из таких мечтателей, однако ей приходится довольствоваться скромной должностью в одном из офисов, где проводят консультацию. Но неожиданно главной героини везет. Ей предлагают перебраться из Подмосковья в самое "сердце" столицы – в престижное московское бюро адвокатских услуг, которое считается сильнейшим в СССР.

Главной героине 1 сезона сериала предстоит продемонстрировать свои юридические навыки и закрепиться среди адвокатской элиты. Но, чтобы это сделать, необходимо побеждать на судебных процессах. Основной персонаж проекта "Заступники" будет защищать самых разных людей: от обычных подростков, которые совершили кражу, до матерых бандитов, разрушивших множество жизней. Постепенно Нина будет шагать вверх по карьерной лестнице, но какой ценой ей удастся достичь вершины, большой вопрос.

Съемочный процесс

Съемки телесериала проходили сразу в нескольких городах: в Минске, Тбилиси, Москве и Подольске. Декораторам приходилось нелегко: им необходимо было подготовить плакаты советской эпохи, ретро-автомобили и многое-многое другое. Для разработки сценария 1 сезона "Заступников" использовались реальные судебные протоколы времен СССР. А литературной основой сериала послужила книга воспоминания известнейшего советского адвоката Дины Каминской.

Актеры о сериале

Кирилл Гребенщиков, сыгравший в проекте "Заступники" Бориса, поделился впечатлениями с журналистами: "Люди из эпохи 60-х годов отличались от граждан из 21 века многими элементами: от одежды до скорости речи. И режиссеру удалось все передать с точностью до мелочей. Заслуга в успехе кинематографического проекта принадлежит именно профессионализму Владимира Котта".

Игорь Гордин, сыгравший антагониста в 1 сезоне, рассказал в интервью: "Мне пришлось воплощать на экране персонажа, который в первую очередь думает о построении блестящей карьеры. Он систематически возникает на пути Нины и всячески старается помешать ей. Он – ее основной враг. Причем недругом персонаж становится по банальной причине – из-за отказа девушки стать второй половинкой".

Интересные факты сериал "Заступники" 1 сезон

Телесериал был создан по заказу Первого канала.

Владимир Котт известен российским киноманам по проектам "Муха", "Карп Отмороженный" и "Самая красивая 2".

Перед съемками создателям кинопроекта пришлось провести масштабную работу по изучению исторических материалов и различных юридических документов эпохи Советского Союза.

Где смотреть сериал "Заступники" 1 сезон

Посмотреть все серии можно не только на официальном сайте Первого канала, но и в различных интернет-кинотеатрах. Ссылки:

Когда новые серии

На текущий момент ничего неизвестно о второй части. Вероятно, ее не будет, так как создатели не говорили о продолжении. Хотя слухи о сиквеле ходят среди киноманов.