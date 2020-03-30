Три капитана – 1 сезон
- Жанр: Детективы
- Год: 2020
- Дата выхода: 30 марта 2020
- Страна: Россия
- Режиссер: Илья Шеховцов
- Сценарист: Борис Бердыев, Валентин Донсков, Кирилл Журенков, Надежда Воробьева, Артем Королев, Виталий Штутман
- Продюсер: Джаник Файзиев, Рафаел Минасбекян, Сергей Багиров
- Количество серий: 10
- Возрастные ограничения: 16+
-
- Студии/Телеканалы: НТВ
- Актёры: Максим Щеголев, Глеб Гервассиев, Иван Кокорин
-
О сериале
Сюжет сериал "Три капитана" 1 сезон
Сериал "Три капитана" 1 сезон знакомит зрителя с тремя настоящими русскими мужчинами – взрывотехниками Серегиным (прозвище – Серьга), Терновским (Джокер) и Пехотой. Все трое когда-то участвовали в сложных операциях по разминированию самодельных взрывных устройств. Они постоянно переигрывали террористов и обычных бандитов, которые угрожали общественности. И вот настал долгожданный момент, когда главные герои могут спокойно отдохнуть на гражданке. Вот только о мирной жизни им придется забыть, ведь на горизонте появляется страшный враг – их бывший сослуживец Иван Легостаев.
В 1 сезоне зрителям расскажут всю историю противостояния Легостаева с Серьгой, Пехотой и Джокером. Когда-то три капитана и их нынешний враг работали в одной команде. Однако Иван присоединился к террористам, а затем в результате штурма его логова погибла любимая женщина злодея. Его приговорили к пожизненному заключению. Однако главному антагонисту сериала удалось бежать, и теперь он клянется всеми силами отомстить Серегину и его друзьями – превратить их жизнь в настоящий кошмар.
Съемочный процесс
Производством телесериала занималась студия "КИТ". Съемки 1 сезона сериала проходили в Ярославли и области весной 2019 года. А в конце первого летнего месяца создатели проекта "Три капитана" объявили, что съемочный процесс окончен.
Актеры о сериале
Максим Щеголев, известный по телесериалу "Карпов", сыграл в кинопроекте "Три капитана" Серегина. Своим мнением он поделился в интервью: "Мой персонаж – человек, у которого за плечами гигантский опыт участия в сложных специальных операциях. Он уходит на "гражданку", чтобы больше времени уделить семье. Но, как оказывается, главные трудности в его жизни только начинаются. Все основные сражения у него впереди, и зрителям будет интересно за ними наблюдать".
Георгий Гервассиев, сыгравший Джокера, рассказал о 1 сезоне: "Для взрывотехника очень важно иметь надежного союзника, который в сложной ситуации спасет тебе жизнь. Как актеру, мне очень повезло с коллегами. Максим и Иван стали полноценными боевыми товарищами на время съемок. Благодаря их огромному опыту в кинематографии и человеческому отношению съемочный процесс значительно облегчился".
Интересные факты сериал "Три капитана" 1 сезон
На время съемок ярославский стадион "Шинник" переименовали в "Дружинник". В некоторых сценах для участия в массовках были приглашены фанаты местного футбольного клуба.
Создатели телесериала признались, что ввиду специфичности сюжета съемки получились сложными. Приходилось задействовать настоящую команду взрывотехников.
Максим Щеголев признался, что перед участием в проекте консультировался со своими товарищами, которые служат в разных армейских и силовых структурах.
Где смотреть сериал "Три капитана" 1 сезон
Посмотреть все серии можно на официальном сайте канала НТВ либо в различных онлайн-кинотеатрах:
Когда новые серии
Проект недавно стартовал – только-только на НТВ были показаны все эпизоды. Однако многие зрители уже задумываются о продолжении. Учитывая, что многие телесериалы на НТВ выпускаются с несколькими киносезонами, возможно, стоит ждать сиквела уже в 2021 году.
Смотреть сериал Три капитана – 1 сезон онлайн
|Список серий
|1 серия
|30 марта 2020
|Смотреть онлайн
|2 серия
|30 марта 2020
|Смотреть онлайн
|3 серия
|31 марта 2020
|Смотреть онлайн
|4 серия
|31 марта 2020
|Смотреть онлайн
|5 серия
|1 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|6 серия
|1 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|7 серия
|2 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|8 серия
|2 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|9 серия
|3 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|10 серия
|3 апреля 2020
|Смотреть онлайн
Популярные темы форума
Кто Лиона
Мужики козлы. Давайте обсудим
Что мужчинам нравится в женщинах?
Могут ли продлить карантин?
Всемирный заговор
На фоне короновирус дорожают квартиры
Заворотнюк всех обманула
В какую страну вам бы хотелось поехать??
узнала об измене мужа
самые необычные детские имена