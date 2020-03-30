Три капитана – 1 сезон

Трейлеры О сериале Смотреть онлайн

Топ новостей недели

Лента новостей

Среда 19 августа

00:56Ни в коем случае не ешьте это 19 августа: суровые запреты и тайные ритуалы на Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие 00:22Названо блюдо из репы, которое поможет привлечь финансы 13 августа в Евдокимов день

Три капитана – 1 сезон

  • Жанр: Детективы
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 30 марта 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Илья Шеховцов
  • Сценарист: Борис Бердыев, Валентин Донсков, Кирилл Журенков, Надежда Воробьева, Артем Королев, Виталий Штутман
  • Продюсер: Джаник Файзиев, Рафаел Минасбекян, Сергей Багиров
  • Количество серий: 10
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: НТВ
  • Актёры: Максим Щеголев, Глеб Гервассиев, Иван Кокорин
  •  

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Три капитана" 1 сезон

Сериал "Три капитана" 1 сезон знакомит зрителя с тремя настоящими русскими мужчинами – взрывотехниками Серегиным (прозвище – Серьга), Терновским (Джокер) и Пехотой. Все трое когда-то участвовали в сложных операциях по разминированию самодельных взрывных устройств. Они постоянно переигрывали террористов и обычных бандитов, которые угрожали общественности. И вот настал долгожданный момент, когда главные герои могут спокойно отдохнуть на гражданке. Вот только о мирной жизни им придется забыть, ведь на горизонте появляется страшный враг – их бывший сослуживец Иван Легостаев.

В 1 сезоне зрителям расскажут всю историю противостояния Легостаева с Серьгой, Пехотой и Джокером. Когда-то три капитана и их нынешний враг работали в одной команде. Однако Иван присоединился к террористам, а затем в результате штурма его логова погибла любимая женщина злодея. Его приговорили к пожизненному заключению. Однако главному антагонисту сериала удалось бежать, и теперь он клянется всеми силами отомстить Серегину и его друзьями – превратить их жизнь в настоящий кошмар.

Съемочный процесс

Производством телесериала занималась студия "КИТ". Съемки 1 сезона сериала проходили в Ярославли и области весной 2019 года. А в конце первого летнего месяца создатели проекта "Три капитана" объявили, что съемочный процесс окончен.

Актеры о сериале

Максим Щеголев, известный по телесериалу "Карпов", сыграл в кинопроекте "Три капитана" Серегина. Своим мнением он поделился в интервью: "Мой персонаж – человек, у которого за плечами гигантский опыт участия в сложных специальных операциях. Он уходит на "гражданку", чтобы больше времени уделить семье. Но, как оказывается, главные трудности в его жизни только начинаются. Все основные сражения у него впереди, и зрителям будет интересно за ними наблюдать".

Георгий Гервассиев, сыгравший Джокера, рассказал о 1 сезоне: "Для взрывотехника очень важно иметь надежного союзника, который в сложной ситуации спасет тебе жизнь. Как актеру, мне очень повезло с коллегами. Максим и Иван стали полноценными боевыми товарищами на время съемок. Благодаря их огромному опыту в кинематографии и человеческому отношению съемочный процесс значительно облегчился".

Интересные факты сериал "Три капитана" 1 сезон

На время съемок ярославский стадион "Шинник" переименовали в "Дружинник". В некоторых сценах для участия в массовках были приглашены фанаты местного футбольного клуба.

Создатели телесериала признались, что ввиду специфичности сюжета съемки получились сложными. Приходилось задействовать настоящую команду взрывотехников.

Максим Щеголев признался, что перед участием в проекте консультировался со своими товарищами, которые служат в разных армейских и силовых структурах.

Где смотреть сериал "Три капитана" 1 сезон

Посмотреть все серии можно на официальном сайте канала НТВ либо в различных онлайн-кинотеатрах:

Когда новые серии

Проект недавно стартовал – только-только на НТВ были показаны все эпизоды. Однако многие зрители уже задумываются о продолжении. Учитывая, что многие телесериалы на НТВ выпускаются с несколькими киносезонами, возможно, стоит ждать сиквела уже в 2021 году.

Смотреть сериал Три капитана – 1 сезон онлайн

Список серий
1 серия30 марта 2020Смотреть онлайн
2 серия30 марта 2020Смотреть онлайн
3 серия31 марта 2020Смотреть онлайн
4 серия31 марта 2020Смотреть онлайн
5 серия1 апреля 2020Смотреть онлайн
6 серия1 апреля 2020Смотреть онлайн
7 серия2 апреля 2020Смотреть онлайн
8 серия2 апреля 2020Смотреть онлайн
9 серия3 апреля 2020Смотреть онлайн
10 серия3 апреля 2020Смотреть онлайн

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндРазрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения