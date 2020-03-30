О сериале

Сюжет сериал "Три капитана" 1 сезон

Сериал "Три капитана" 1 сезон знакомит зрителя с тремя настоящими русскими мужчинами – взрывотехниками Серегиным (прозвище – Серьга), Терновским (Джокер) и Пехотой. Все трое когда-то участвовали в сложных операциях по разминированию самодельных взрывных устройств. Они постоянно переигрывали террористов и обычных бандитов, которые угрожали общественности. И вот настал долгожданный момент, когда главные герои могут спокойно отдохнуть на гражданке. Вот только о мирной жизни им придется забыть, ведь на горизонте появляется страшный враг – их бывший сослуживец Иван Легостаев.

В 1 сезоне зрителям расскажут всю историю противостояния Легостаева с Серьгой, Пехотой и Джокером. Когда-то три капитана и их нынешний враг работали в одной команде. Однако Иван присоединился к террористам, а затем в результате штурма его логова погибла любимая женщина злодея. Его приговорили к пожизненному заключению. Однако главному антагонисту сериала удалось бежать, и теперь он клянется всеми силами отомстить Серегину и его друзьями – превратить их жизнь в настоящий кошмар.

Съемочный процесс

Производством телесериала занималась студия "КИТ". Съемки 1 сезона сериала проходили в Ярославли и области весной 2019 года. А в конце первого летнего месяца создатели проекта "Три капитана" объявили, что съемочный процесс окончен.

Актеры о сериале

Максим Щеголев, известный по телесериалу "Карпов", сыграл в кинопроекте "Три капитана" Серегина. Своим мнением он поделился в интервью: "Мой персонаж – человек, у которого за плечами гигантский опыт участия в сложных специальных операциях. Он уходит на "гражданку", чтобы больше времени уделить семье. Но, как оказывается, главные трудности в его жизни только начинаются. Все основные сражения у него впереди, и зрителям будет интересно за ними наблюдать".

Георгий Гервассиев, сыгравший Джокера, рассказал о 1 сезоне: "Для взрывотехника очень важно иметь надежного союзника, который в сложной ситуации спасет тебе жизнь. Как актеру, мне очень повезло с коллегами. Максим и Иван стали полноценными боевыми товарищами на время съемок. Благодаря их огромному опыту в кинематографии и человеческому отношению съемочный процесс значительно облегчился".

Интересные факты сериал "Три капитана" 1 сезон

На время съемок ярославский стадион "Шинник" переименовали в "Дружинник". В некоторых сценах для участия в массовках были приглашены фанаты местного футбольного клуба.

Создатели телесериала признались, что ввиду специфичности сюжета съемки получились сложными. Приходилось задействовать настоящую команду взрывотехников.

Максим Щеголев признался, что перед участием в проекте консультировался со своими товарищами, которые служат в разных армейских и силовых структурах.

Где смотреть сериал "Три капитана" 1 сезон

Посмотреть все серии можно на официальном сайте канала НТВ либо в различных онлайн-кинотеатрах:

Когда новые серии

Проект недавно стартовал – только-только на НТВ были показаны все эпизоды. Однако многие зрители уже задумываются о продолжении. Учитывая, что многие телесериалы на НТВ выпускаются с несколькими киносезонами, возможно, стоит ждать сиквела уже в 2021 году.