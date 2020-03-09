Невеста комдива

О сериале

Сюжет

Молодая выпускница педагогического университета комсомолка Катя приезжает в военный гарнизон "Солнечный". Девушка уверена, там ее ждет жених, генерал Кузин. С возлюбленным красавица знакома только по переписке.

Уже на месте выясняется, что Анатолий Кузин героиню знать не знает: Катерина обменивалась письмами с самозванцем. Между тем о прибытии некой невесты комдива прознает местный журналист. То ли из вредности, то ли по ошибке он публикует совместный снимок Кати и генерала в газете. Фото репортер подписывает: "Комдив Кузин и его невеста Е. Петрова".

Снимок и новость о женитьбе Анатолия буквально обескураживает его маму Людмилу Васильевну. Женщина не может поверить, что сын не спросил ее совета. Родительница уверена, что Катя не пара ее кровиночке. Себе в невестки она присмотрела знойную актрису местного театра Инессу. Активное мамино вмешательство в личную жизнь раздражает комдива. Анатолий на зло Людмиле Васильевне публично представляет Екатерину своей зазнобой.

Ситуация быстро выходит из-под контроля. У главной героини завязываются отношения с капитаном Андреем Бочкиным. Между тем на него уже положила глаз Лариса Морозова – старший прапорщик. Больше всех страдает из-за помолвки Кузина начальница столовой Марина Сиротко. Женщина много лет тайно влюблена в генерала.

Съемочный процесс

Создатели ленты бережно отнеслись к воссозданию атмосферы 1970-х годов. Аудитория старшего поколения легко узнает на экране яркие приметы того времени. Художнику по костюмам Изольде Порхуновой удалось найти отрезы тканей у родственницы жены посла одной дружественной державы, бывшего в должности в те годы.

Киношникам пришлось хорошенько поработать, чтобы показать закрытый военный мир, во многом не похожий на гражданский. Консультантом на проекте стал заслуженный военный летчик России в отставке Александр Кореньков, участвовавший в военных действиях в Афганистане и Чечне и возглавлявший отдел управления боевой подготовки ВВС.

Актеры о сериале

Максим Аверин

"Мы с Аней Якуниной взялись за этот проект, потому что нам стало интересно сыграть такую историю взаимоотношений, когда настоящая любовь оказывается совсем рядом, а ты ее не замечаешь. Это очень похоже на жизнь и называется "синдром отложенного счастья": ждешь-ждешь, а уже не за горами и финал…".

Александра Никифорова

"Мой отец тридцать лет служил в главном узле связи Черноморского флота, а моя героиня Катя попадает именно в связь, становится телефонисткой на коммутаторе. По-моему, это прекрасное совпадение! И, кстати, совпадения на этом не заканчиваются, потому что по образованию моя Катя педагог и многое в ней я взяла от своей мамы".

Где смотреть сериал

Премьера сериала "Невеста комдива" состоялась на канале "Россия 1" 9 марта в 21:00. Смотреть все эпизоды теленовеллы онлайн бесплатно можно на официальном сайте телеканала.