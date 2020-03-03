"Настоящая любовь оказывается совсем рядом": Аверин вновь сошелся с актрисой из сериала "Склифосовский"

9 марта на телеканале "Россия 1" стартует новый сериал "Невеста комдива". В многосерийной комедии снялись Максим Аверин и Анна Якунина, известные по сериалу "Склифосовский".

Аверин и Якунина дружат много лет. Артисты почти десять лет играли закадычных приятелей в сериале про врачей. Максим и Анна были рады вновь сойтись на площадке ситкома "Невеста комдива". В этот раз им довелось изображать любовь на экране.

"Мы с Аней Якуниной взялись за этот проект, потому что нам стало интересно сыграть такую историю взаимоотношений, когда настоящая любовь оказывается совсем рядом, а ты ее не замечаешь", – сказал Аверин.

В новой теленовелле Анне досталась роль Марины, начальницы столовой военного гарнизона. Заведующая общепита тайно влюблена в генерала Кузина, роль которого исполнил Аверин. Героиня боится признаться в чувствах предмету своего обожания.

"Это очень похоже на жизнь и называется "синдром отложенного счастья": ждешь-ждешь, а уже не за горами и финал", – отметил Максим.

Маму генерала Кузина, Людмилу Васильевну, сыграла актриса Нина Усатова. По словам знаменитости, отношения с экранным сыном у нее сложились сразу. Усатова говорит, что с Авериным у нее случилась "взаимная любовь", поэтому их совместные сцены получились очень искренними.

Сериал "Невеста комдива" расскажет о комсомолке Кате в исполнении Александры Никифоровой, которая после получения диплома педагога отправляется в военный гарнизон Солнечный. Там девушку ждет жених, с которым она знакома только по переписке. Прибывая на место, Катюша понимает, что ее обманули. Человек, с которым она обменивалась письмами, выдавал себя за командира дивизии, а настоящий генерал Кузин ее знать не знает. Тем временем о прибытии невесты комдива узнает представитель прессы. Журналист публикует совместный снимок Кати и генерала с подписью: "Комдив Кузин и его невеста Е. Петрова".

Мама генерала, Людмила Васильевна, узнав о женитьбе сына из газеты, обескуражена. Она выступает категорически против этих отношений. В невестки себе она присмотрела знойную актрису местного театра Инессу, ее сыграла Екатерина Вуличенко. Параллельно у Кати возникают романтические отношения с капитаном Бочкиным в исполнении Евгения Морозова.