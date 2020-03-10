Разбить голову о булыжник и утонуть: актриса из сериала "Невеста комдива" оказалась в опасности

Александра Никифорова и ее коллега по цеху Бибигуль Актан ныряли в Черное море при температуре +17. По сюжету героиня Александры кидается спасать упавшую в воду подругу.
"Каменистое дно и очень холодная вода, от которой ноги девушек сводило судорогами – было непросто. Мы не сразу поняли, насколько это опасно – потерять равновесие и разбить голову об огромные булыжники", - отметил источник, участвовавший в съемках.
Чтобы снять сцену в море, киношники нанимали водолазов для очистки дна. Также на площадке дежурили дублеры, готовые в любой момент заменить артисток. Однако Никифорова и Актан все сделали сами. После каждого дубля в воде на берегу девушек встречали с горячими напитками, одеялами и сухой одеждой. Ни одна из артисток не заболела.
Сложно звездам сериала "Невеста комдива" пришлось и на суше. Снимали не только на глубине, но и в горах. По словам Никифоровой, на высоте у нее захватывало дух. А самая масштабная работа началась, когда киношники снимали полет на настоящих военных самолетах, сообщает StarHit.
Сериал "Невеста комдива" повествует о закрытом военном городке в 70-х. Выпускница педагогического института знакомится по переписке с генералом Кузиным. Спустя время она отправляется в гости к любимому. Прибывая на место, Катя понимает, что обманута: комдив ее знать не знает, девушка переписывалась с аферистом.
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