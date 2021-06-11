Была ли измена?: Жена Костомарова честно высказалась о любовной связи со звездой сериалов Яглычем

Фигуристка Оксана Домнина прокомментировала сплетни о романе с известным актером.

Несколько лет назад звезду сериалов "Колл-центр", "Екатерина. Самозванцы", "Молодежка. Взрослая жизнь" Владимира Яглыча подозревали в любовной связи с фигуристкой Оксаной Домниной. Актриса и спортсменка были партнерами в шоу "Ледниковый период".

На момент возникновения слухов об интрижке Оксана Домнина была несвободна. Фигуристка состояла в незарегистрированном браке с коллегой по цеху Романом Костомаровым. Более того, спортсмены воспитывали дочь.

В свежем интервью Домнина призвала публику игнорировать домыслы светских сплетников об измене. Как призналась спортсменка, разговоры о ее связи с Владимиром Яглычем ходили довольно долго и доставили много беспокойства. От романа со звездой отечественных сериалов Оксана открещивается. Он, как утверждает фигуристка, был придуман журналистами.

"Нам с Ромой пришлось обвенчаться и официально зарегистрировать брак", – призналась звезда спорта.

Домнина отметила, что сплетни о ней и Яглыче "продолжают висеть в "Интернете". Публика принимает слухи за чистую монету.

Напомним, Оксана Домнина и Роман Костомаров стали парой в 2011 году. Через три года у фигуристов родилась дочь Анастасия. Свадьбу спортсмены сыграли в апреле 2014-го. Еще через два года у знаменитостей родился сын Илья.