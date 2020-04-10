О сериале

Сюжет сериал "Игрушка" 1 сезон

Сериал "Игрушка" 1 сезон – история о психотерапевте Алисе Савельевой. Она – молодой специалист, который практикует весьма эффективный и нестандартный метод лечения, основывающийся на психодраме. Врач расставляет игрушки перед пациентами, и они вместе находят выход из сложной жизненной ситуации. Все клиентки Савельевой делают нестандартные выводы и излечиваются.

В 1 сезоне сериала зрителя увидят, как жизнь Алисы переворачивается в одно мгновение. Загадочный преступник начинает убивать пациентов психотерапевта. При этом героиня подозревает, что ее супруг, являющийся следователем, и лучшая подруга скрываются какую-то страшную тайну. Девушка понимает, что некий злодей задумал жесточайшую игру, чтобы отомстить ей. Чтобы выпутаться из этой непростой ситуации, необходимо найти одну вещь, которую героиня когда-то потеряла.

Съемочный процесс

Съемки сериала "Игрушка" стартовали в начале сентября 2019 года в Ульяновске. Весь материал для двухсерийного фильма был отснят за девять дней. Съемки на свежем воздухе проходили на улице Кузнецова. А затем режиссер и другие члены съемочной команды переместились в одну из городских квартир. Кстати, создатель 1 сезона Карен Захаров не в первый раз приезжает в Ульяновск, чтобы подготовить кинопроект.

Актеры о сериале

Мария Машкова, исполнившая роль Алисы в 1 сезоне, поделилась своим мнением в интервью: "Съемки в таком проекте – новый виток карьеры. Меня спрашивают, консультируюсь ли со своим папой (Владимиром Машковым) по поводу актерской карьеры. Конечно, иногда я спрашивают у него что-то, но он не лезет никогда со своими комментариями. Когда мы вместе, что любим поболтать и посмеяться, а не обсуждать личную жизнь или кино".

Иван Стебунов, сыгравший роль Егора в "Игрушке", рассказал: "Съемки получились довольно простыми – весь материал отсняли менее чем за две недели. Сейчас я больше занят в проекте "Танцы со звездами". Для меня это нечто новое. Хоть я человек неспортивный, с удовольствием участвую в этом шоу".

Интересные факты сериал "Игрушка" 1 сезон

Мария Машкова приходится дочерью знаменитому актеру Владимиру Машкову.

Съемки вызвали широкий резонанс среди жителей Ульяновска. Во всех СМИ постоянно появлялась информация об этом кинопроекте.

Режиссер Карен Захаров получил известность благодаря участию в проекте "Ранетки".

Где смотреть сериал "Игрушка" 1 сезон

Посмотреть двухсерийный фильм вы можете по следующим ссылкам:

Когда новые серии

Новых эпизодов не будет, учитывая, что изначально создатели планировали выпустить два эпизода общим хронометражем 90 минут.