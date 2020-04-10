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Игрушка

Игрушка

  • Жанр: Мелодрамы, Драмы, Детективы
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 10 апреля 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Карен Захаров
  • Сценарист: Ольга Третьякова
  • Продюсер: Анастасия Шипулина
  • Художник: Алескандрина Трапезникова
  • Количество серий: 2
  • Возрастные ограничения: 12+
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  • Студии/Телеканалы: ООО «ХитФильмПродакшн»
  • Актёры: Иван Стебунов, Мария Машкова, Анатолий Руденко, Александр Наумов, Юлия Галкина, Ирина Баринова
  •  

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Игрушка" 1 сезон

Сериал "Игрушка" 1 сезон – история о психотерапевте Алисе Савельевой. Она – молодой специалист, который практикует весьма эффективный и нестандартный метод лечения, основывающийся на психодраме. Врач расставляет игрушки перед пациентами, и они вместе находят выход из сложной жизненной ситуации. Все клиентки Савельевой делают нестандартные выводы и излечиваются.

В 1 сезоне сериала зрителя увидят, как жизнь Алисы переворачивается в одно мгновение. Загадочный преступник начинает убивать пациентов психотерапевта. При этом героиня подозревает, что ее супруг, являющийся следователем, и лучшая подруга скрываются какую-то страшную тайну. Девушка понимает, что некий злодей задумал жесточайшую игру, чтобы отомстить ей. Чтобы выпутаться из этой непростой ситуации, необходимо найти одну вещь, которую героиня когда-то потеряла.

Съемочный процесс

Съемки сериала "Игрушка" стартовали в начале сентября 2019 года в Ульяновске. Весь материал для двухсерийного фильма был отснят за девять дней. Съемки на свежем воздухе проходили на улице Кузнецова. А затем режиссер и другие члены съемочной команды переместились в одну из городских квартир. Кстати, создатель 1 сезона Карен Захаров не в первый раз приезжает в Ульяновск, чтобы подготовить кинопроект.

Актеры о сериале

Мария Машкова, исполнившая роль Алисы в 1 сезоне, поделилась своим мнением в интервью: "Съемки в таком проекте – новый виток карьеры. Меня спрашивают, консультируюсь ли со своим папой (Владимиром Машковым) по поводу актерской карьеры. Конечно, иногда я спрашивают у него что-то, но он не лезет никогда со своими комментариями. Когда мы вместе, что любим поболтать и посмеяться, а не обсуждать личную жизнь или кино".

Иван Стебунов, сыгравший роль Егора в "Игрушке", рассказал: "Съемки получились довольно простыми – весь материал отсняли менее чем за две недели. Сейчас я больше занят в проекте "Танцы со звездами". Для меня это нечто новое. Хоть я человек неспортивный, с удовольствием участвую в этом шоу".

Интересные факты сериал "Игрушка" 1 сезон

  • Мария Машкова приходится дочерью знаменитому актеру Владимиру Машкову.
  • Съемки вызвали широкий резонанс среди жителей Ульяновска. Во всех СМИ постоянно появлялась информация об этом кинопроекте.
  • Режиссер Карен Захаров получил известность благодаря участию в проекте "Ранетки".

Где смотреть сериал "Игрушка" 1 сезон

Посмотреть двухсерийный фильм вы можете по следующим ссылкам:

Когда новые серии

Новых эпизодов не будет, учитывая, что изначально создатели планировали выпустить два эпизода общим хронометражем 90 минут.

Смотреть сериал Игрушка онлайн

Список серий
1 серия10 апреля 2020Смотреть онлайн
2 серия10 апреля 2020Смотреть онлайн

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