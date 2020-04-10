Сериал "Игрушка" 1 сезон – история о психотерапевте Алисе Савельевой. Она – молодой специалист, который практикует весьма эффективный и нестандартный метод лечения, основывающийся на психодраме. Врач расставляет игрушки перед пациентами, и они вместе находят выход из сложной жизненной ситуации. Все клиентки Савельевой делают нестандартные выводы и излечиваются.
В 1 сезоне сериала зрителя увидят, как жизнь Алисы переворачивается в одно мгновение. Загадочный преступник начинает убивать пациентов психотерапевта. При этом героиня подозревает, что ее супруг, являющийся следователем, и лучшая подруга скрываются какую-то страшную тайну. Девушка понимает, что некий злодей задумал жесточайшую игру, чтобы отомстить ей. Чтобы выпутаться из этой непростой ситуации, необходимо найти одну вещь, которую героиня когда-то потеряла.
Съемки сериала "Игрушка" стартовали в начале сентября 2019 года в Ульяновске. Весь материал для двухсерийного фильма был отснят за девять дней. Съемки на свежем воздухе проходили на улице Кузнецова. А затем режиссер и другие члены съемочной команды переместились в одну из городских квартир. Кстати, создатель 1 сезона Карен Захаров не в первый раз приезжает в Ульяновск, чтобы подготовить кинопроект.
Мария Машкова, исполнившая роль Алисы в 1 сезоне, поделилась своим мнением в интервью: "Съемки в таком проекте – новый виток карьеры. Меня спрашивают, консультируюсь ли со своим папой (Владимиром Машковым) по поводу актерской карьеры. Конечно, иногда я спрашивают у него что-то, но он не лезет никогда со своими комментариями. Когда мы вместе, что любим поболтать и посмеяться, а не обсуждать личную жизнь или кино".
Иван Стебунов, сыгравший роль Егора в "Игрушке", рассказал: "Съемки получились довольно простыми – весь материал отсняли менее чем за две недели. Сейчас я больше занят в проекте "Танцы со звездами". Для меня это нечто новое. Хоть я человек неспортивный, с удовольствием участвую в этом шоу".
Посмотреть двухсерийный фильм вы можете по следующим ссылкам:
Новых эпизодов не будет, учитывая, что изначально создатели планировали выпустить два эпизода общим хронометражем 90 минут.
|Список серий
|1 серия
|10 апреля 2020
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|2 серия
|10 апреля 2020
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