Хорошая игра
- Жанр: Комедии
- Год: 2017
- Дата выхода: 30 августа 2017
- Страна: США
- Режиссер: Дэнни Элинек
- Сценарист: Сара Карбинер, Джесси Кокс, Мишель Морроу
- Продюсер: Ник Энджелл, Сара Карбинер
- Количество серий: 6
- Возрастные ограничения: 16+
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- Студии/Телеканалы: Starburns Industries
- Актёры: Дэн Авидан, Эрин Хэнсон, Мишель Морроу, Джейд Пэйтон, Майкл Орнштейн, Джесси Кокс, Оливер Купер
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- Рейтинг Дни.ру: 6.7
- Рейтинг IMDb: 6.6
О сериале
Сюжет сериал "Хорошая игра" 1 сезон
Сериал "Хорошая игра" 1 сезон рассказывает о двух парнях – Алексе Тайлере и Рейланде Смите. Беззаботные ребята целыми днями сидят в съемной квартире, едят пиццу, играют в компьютер. Однажды Алекс видит ролик о киберспорте: там рассказывают об игрушке KillCore, по которой проводится турнир. Команда-победитель получает солидный приз – один миллион долларов. Конечно, парень тут же бежит к приятелю рассказывать об этом. Поначалу Смит скептически воспринял идею, ведь победить опытных геймеров практически невозможно – они пользуются читами и практически не проигрывают.
Далее в сериале "Хорошая игра" вы увидите, как два наших героя все-таки решают сколотить команду. В дебютной серии 1 сезона они ходят по домам и ищут толковых игроков. Выбор падает на юношу Камаля, который помешан на компьютерных игрушках, хотя мама постоянно ругает его за неуспеваемость. Затем они находят темнокожую девицу, делающую успехи в киберспорте. Постепенно команда зарождается, и Тайлер с ребятами всерьез задумываются о призе в миллион долларов – они подают заявку на участие в крупном турнире.
Съемочный процесс
Сериал "Хорошая игра" снимался в 2017 году. Автор проекта – Дэн Хармон, который известен общественности благодаря мультсериалу "Рик и Морти". 1 сезон был снят достаточно быстро, в нем всего 6 эпизодов.
Автор идеи о сериале
Дэн Хармон, создатель 1 сезона "Хорошей игры" дал интервью, где рассказал о съемках: "Мы изначально планировали снять небольшой 6-серийный фильм о киберспортсменах. Сейчас эта тема актуальна, поэтому с аудиторией проблем не возникнет".
Интересные факты сериал "Хорошая игра" 1 сезон
- Главную роль в проекте исполнили главные лестплейщики канала GameGrumps, на котором и были показаны все шесть эпизодов.
- Особенностью проекта являются короткие серии. Хронометраж каждого эпизода – не более 25 минут.
Где смотреть сериал "Хорошая игра" 1 сезон
Проект не получил популярность в России, поэтому серии озвучивали только любительские студии. Посмотреть все эпизоды можно в Сети.
Когда новые серии
Официально о закрытии проекта еще не было сказано. Но, учитывая, что последние эпизоды вышли только в 2017 году, и ничего не было известно о сиквеле, вряд ли стоит ожидать продолжения.
Дата выхода
|Список серий
|1 серия
|30 августа 2017
|2 серия
|30 августа 2017
|3 серия
|6 сентября 2017
|4 серия
|13 сентября 2017
|5 серия
|20 сентября 2017
|6 серия
|27 сентября 2017
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