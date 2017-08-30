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Хорошая игра

Хорошая игра

  • Жанр: Комедии
  • Год: 2017
  • Дата выхода: 30 августа 2017
  • Страна: США
  • Режиссер: Дэнни Элинек
  • Сценарист: Сара Карбинер, Джесси Кокс, Мишель Морроу
  • Продюсер: Ник Энджелл, Сара Карбинер
  • Количество серий: 6
  • Возрастные ограничения: 16+
  •  
  • Студии/Телеканалы: Starburns Industries
  • Актёры: Дэн Авидан, Эрин Хэнсон, Мишель Морроу, Джейд Пэйтон, Майкл Орнштейн, Джесси Кокс, Оливер Купер
  •  
  • Рейтинг Дни.ру: 6.7
  • Рейтинг IMDb: 6.6

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Хорошая игра" 1 сезон

Сериал "Хорошая игра" 1 сезон рассказывает о двух парнях – Алексе Тайлере и Рейланде Смите. Беззаботные ребята целыми днями сидят в съемной квартире, едят пиццу, играют в компьютер. Однажды Алекс видит ролик о киберспорте: там рассказывают об игрушке KillCore, по которой проводится турнир. Команда-победитель получает солидный приз – один миллион долларов. Конечно, парень тут же бежит к приятелю рассказывать об этом. Поначалу Смит скептически воспринял идею, ведь победить опытных геймеров практически невозможно – они пользуются читами и практически не проигрывают.

Далее в сериале "Хорошая игра" вы увидите, как два наших героя все-таки решают сколотить команду. В дебютной серии 1 сезона они ходят по домам и ищут толковых игроков. Выбор падает на юношу Камаля, который помешан на компьютерных игрушках, хотя мама постоянно ругает его за неуспеваемость. Затем они находят темнокожую девицу, делающую успехи в киберспорте. Постепенно команда зарождается, и Тайлер с ребятами всерьез задумываются о призе в миллион долларов – они подают заявку на участие в крупном турнире.

Съемочный процесс

Сериал "Хорошая игра" снимался в 2017 году. Автор проекта – Дэн Хармон, который известен общественности благодаря мультсериалу "Рик и Морти". 1 сезон был снят достаточно быстро, в нем всего 6 эпизодов.

Автор идеи о сериале

Дэн Хармон, создатель 1 сезона "Хорошей игры" дал интервью, где рассказал о съемках: "Мы изначально планировали снять небольшой 6-серийный фильм о киберспортсменах. Сейчас эта тема актуальна, поэтому с аудиторией проблем не возникнет".

Интересные факты сериал "Хорошая игра" 1 сезон

  • Главную роль в проекте исполнили главные лестплейщики канала GameGrumps, на котором и были показаны все шесть эпизодов.
  • Особенностью проекта являются короткие серии. Хронометраж каждого эпизода – не более 25 минут.

Где смотреть сериал "Хорошая игра" 1 сезон

Проект не получил популярность в России, поэтому серии озвучивали только любительские студии. Посмотреть все эпизоды можно в Сети.

Когда новые серии

Официально о закрытии проекта еще не было сказано. Но, учитывая, что последние эпизоды вышли только в 2017 году, и ничего не было известно о сиквеле, вряд ли стоит ожидать продолжения.

Дата выхода

Список серий
1 серия30 августа 2017
2 серия30 августа 2017
3 серия6 сентября 2017
4 серия13 сентября 2017
5 серия20 сентября 2017
6 серия27 сентября 2017

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