О сериале

Сюжет сериал "Хорошая игра" 1 сезон

Сериал "Хорошая игра" 1 сезон рассказывает о двух парнях – Алексе Тайлере и Рейланде Смите. Беззаботные ребята целыми днями сидят в съемной квартире, едят пиццу, играют в компьютер. Однажды Алекс видит ролик о киберспорте: там рассказывают об игрушке KillCore, по которой проводится турнир. Команда-победитель получает солидный приз – один миллион долларов. Конечно, парень тут же бежит к приятелю рассказывать об этом. Поначалу Смит скептически воспринял идею, ведь победить опытных геймеров практически невозможно – они пользуются читами и практически не проигрывают.

Далее в сериале "Хорошая игра" вы увидите, как два наших героя все-таки решают сколотить команду. В дебютной серии 1 сезона они ходят по домам и ищут толковых игроков. Выбор падает на юношу Камаля, который помешан на компьютерных игрушках, хотя мама постоянно ругает его за неуспеваемость. Затем они находят темнокожую девицу, делающую успехи в киберспорте. Постепенно команда зарождается, и Тайлер с ребятами всерьез задумываются о призе в миллион долларов – они подают заявку на участие в крупном турнире.

Съемочный процесс

Сериал "Хорошая игра" снимался в 2017 году. Автор проекта – Дэн Хармон, который известен общественности благодаря мультсериалу "Рик и Морти". 1 сезон был снят достаточно быстро, в нем всего 6 эпизодов.

Автор идеи о сериале

Дэн Хармон, создатель 1 сезона "Хорошей игры" дал интервью, где рассказал о съемках: "Мы изначально планировали снять небольшой 6-серийный фильм о киберспортсменах. Сейчас эта тема актуальна, поэтому с аудиторией проблем не возникнет".

Интересные факты сериал "Хорошая игра" 1 сезон

Главную роль в проекте исполнили главные лестплейщики канала GameGrumps, на котором и были показаны все шесть эпизодов.

Особенностью проекта являются короткие серии. Хронометраж каждого эпизода – не более 25 минут.

Где смотреть сериал "Хорошая игра" 1 сезон

Проект не получил популярность в России, поэтому серии озвучивали только любительские студии. Посмотреть все эпизоды можно в Сети.

Когда новые серии

Официально о закрытии проекта еще не было сказано. Но, учитывая, что последние эпизоды вышли только в 2017 году, и ничего не было известно о сиквеле, вряд ли стоит ожидать продолжения.