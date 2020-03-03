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Сериалы
Чужая жизнь

Чужая жизнь

  • Жанр: Мелодрамы
  • Год: 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Игорь Кечаев
  • Количество серий: 4
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: Dомашний
  • Актёры: Ксения Князева, Артем Карасев, Александр Пашков
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Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет

Главная героиня, бизнес-леди Елена (Ксения Князева), отвлекшись за рулем, выезжает на встречную полосу и подрезает другую машину. В шоковом состоянии Елена решает скрыться с места преступления, а по возвращению домой, ее муж Евгений (Артем Карасев) обещает уладить проблему, договорившись с пострадавшим водителем Алексеем (Александр Пашков). Но Елена чувствует свою вину и решает сменить имидж, чтобы встретиться с Алексеем лично. Эта встреча меняет жизнь обоих.

Как долго Елена сможет хранить тайну и жить чужой жизнью? Сможет ли Алексей простить ее, когда узнает правду? Как примет свое новое положение Евгений!? 

Актеры о сериале 

Ксения Князева:

"Моя героиня – молодая успешная женщина, которая сама себя сделала, сильная, современная, с европейским мышлением, занимает высокую должность, но то, что случилось на дороге полностью меняет ее жизнь. Порой, действительно случай может решить судьбу. В какую сторону? Посмотрим!"

Александр Пашков:

"Сначала мой герой предстает, как потерянный человек. Он переживает трагедию, сильно пьет, забрасывает свою жизнь… Потом у него появляется шанс начать жить с нуля. И он берет себя в руки, меняется. Интересно наблюдать за процессом его обратного превращения, возрождения к новой жизни".

Артем Карасев:

"Играть героя с "двойным дном" – всегда интересная актерская задача. Евгений – запутавшийся человек. У него была счастливая жизнь, но он хотел все большего и большего… В этом заключается идея нашей картины – нужно быть довольным тем, что есть хорошего в жизни и не требовать от судьбы недоступного. Это губит многих людей и в погоне за синей птицей они теряют то счастье, которое имеют, разрушая собственную жизнь. Что и произошло с моим героем". 

 Где смотреть

Сериал "Чужая жизнь" выйдет на экраны 17 февраля в 19.00 на телеканале "Dомашний"

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Наивный фильм, можно посмотреть под настроение.
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