Чужая жизнь
О сериале
Сюжет
Главная героиня, бизнес-леди Елена (Ксения Князева), отвлекшись за рулем, выезжает на встречную полосу и подрезает другую машину. В шоковом состоянии Елена решает скрыться с места преступления, а по возвращению домой, ее муж Евгений (Артем Карасев) обещает уладить проблему, договорившись с пострадавшим водителем Алексеем (Александр Пашков). Но Елена чувствует свою вину и решает сменить имидж, чтобы встретиться с Алексеем лично. Эта встреча меняет жизнь обоих.
Как долго Елена сможет хранить тайну и жить чужой жизнью? Сможет ли Алексей простить ее, когда узнает правду? Как примет свое новое положение Евгений!?
Актеры о сериале
Ксения Князева:
"Моя героиня – молодая успешная женщина, которая сама себя сделала, сильная, современная, с европейским мышлением, занимает высокую должность, но то, что случилось на дороге полностью меняет ее жизнь. Порой, действительно случай может решить судьбу. В какую сторону? Посмотрим!"
Александр Пашков:
"Сначала мой герой предстает, как потерянный человек. Он переживает трагедию, сильно пьет, забрасывает свою жизнь… Потом у него появляется шанс начать жить с нуля. И он берет себя в руки, меняется. Интересно наблюдать за процессом его обратного превращения, возрождения к новой жизни".
Артем Карасев:
"Играть героя с "двойным дном" – всегда интересная актерская задача. Евгений – запутавшийся человек. У него была счастливая жизнь, но он хотел все большего и большего… В этом заключается идея нашей картины – нужно быть довольным тем, что есть хорошего в жизни и не требовать от судьбы недоступного. Это губит многих людей и в погоне за синей птицей они теряют то счастье, которое имеют, разрушая собственную жизнь. Что и произошло с моим героем".
Где смотреть
Сериал "Чужая жизнь" выйдет на экраны 17 февраля в 19.00 на телеканале "Dомашний"
Популярные темы форума
Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?
Сидим дома!Люди ваше мнение
Гасторбайторы