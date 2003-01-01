О сериале

Сюжет

Главная героиня, бизнес-леди Елена (Ксения Князева), отвлекшись за рулем, выезжает на встречную полосу и подрезает другую машину. В шоковом состоянии Елена решает скрыться с места преступления, а по возвращению домой, ее муж Евгений (Артем Карасев) обещает уладить проблему, договорившись с пострадавшим водителем Алексеем (Александр Пашков). Но Елена чувствует свою вину и решает сменить имидж, чтобы встретиться с Алексеем лично. Эта встреча меняет жизнь обоих.

Как долго Елена сможет хранить тайну и жить чужой жизнью? Сможет ли Алексей простить ее, когда узнает правду? Как примет свое новое положение Евгений!?

Актеры о сериале

Ксения Князева:

"Моя героиня – молодая успешная женщина, которая сама себя сделала, сильная, современная, с европейским мышлением, занимает высокую должность, но то, что случилось на дороге полностью меняет ее жизнь. Порой, действительно случай может решить судьбу. В какую сторону? Посмотрим!"

Александр Пашков:

"Сначала мой герой предстает, как потерянный человек. Он переживает трагедию, сильно пьет, забрасывает свою жизнь… Потом у него появляется шанс начать жить с нуля. И он берет себя в руки, меняется. Интересно наблюдать за процессом его обратного превращения, возрождения к новой жизни".

Артем Карасев:

"Играть героя с "двойным дном" – всегда интересная актерская задача. Евгений – запутавшийся человек. У него была счастливая жизнь, но он хотел все большего и большего… В этом заключается идея нашей картины – нужно быть довольным тем, что есть хорошего в жизни и не требовать от судьбы недоступного. Это губит многих людей и в погоне за синей птицей они теряют то счастье, которое имеют, разрушая собственную жизнь. Что и произошло с моим героем".

Где смотреть

Сериал "Чужая жизнь" выйдет на экраны 17 февраля в 19.00 на телеканале "Dомашний"