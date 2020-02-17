Звезда сериалов Артем Карасев превратился из симпатичного героя в монстра

17 февраля на телеканале "Dомашний" открывается проект "Фабрика мелодрам". Каждый день по будням в 19:00 любители сериалов смогут окунуться в увлекательный сюжет о любви, ненависти, о встречах и расставаниях.
Открывает проект фильм из четырех эпизодов "Чужая жизнь". Одну из главных ролей в картине сыграл Артем Карасев.
По словам актера, его персонаж, Евгений, человек, заблудившийся в жизни. Попав в сложную ситуацию, он не нашел в себе силы остаться на стороне добра. Карасев не скрывает, что перед ним стояла сложная, но интересная актерская задача: превратить симпатичного героя в монстра.
"Я стремился донести сложную гамму эмоций Евгения, чтобы зрители испытывали к нему скорее сочувствие, чем неприязнь", – отмечает звезда сериала "Чужая жизнь".
Между тем артист не боится, что зритель не сможет распознать, где он как артист, а где его герой. К негативу в свой адрес знаменитость относится спокойно. "Значит, ты великолепно сыграл. Обижаться на такую реакцию бессмысленно", – цитирует звезду серила "Чужая жизнь" Teleprogramma.pro.
Артем Карасев отмечает, что основной посыл многосерийной картины "Чужая жизнь" состоит в том, что если ты получаешь то, что хотел, то должен успокоиться. Если получил желаемое, не надо требовать больше.
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