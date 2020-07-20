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Аванпост – 3 сезон

  • Жанр: Боевики, Фэнтези
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 20 июля 2020
  • Страна: США
  • Режиссер: Марк Роскин, Милан Тодорович, Орси Нагипал
  • Сценарист: Джейсон Фаллер, Кинан Гриффин, Кэтрин ДиСавино, Джейсон Фаллер, Кайнан Гриффин
  • Продюсер: Дин Девлин, Джейсон Фоллер, Джонатан Гласснер
  • Количество серий: 13
  • Возрастные ограничения: 18+
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  • Студии/Телеканалы: Arrowstorm Entertainment
  • Актёры: Джессика Грин, Джейк Стормоен, Имоджен Уотерхаус, Ананд Десаи-Барочиа, Робин Малкольм, Адам Джонсон, Эндрю Ховард, Аарон Фонтейн
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  • Аванпост – 3 сезон Аванпост – 3 сезон 6.0
    Рейтинг Дни.ру: 6.0
  • Рейтинг IMDb: 5.9

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Аванпост" 3 сезон

Сериал "Аванпост" 3 сезон расскажет о дальнейшей судьбе Талон – представительницы расы Чернокровок. Отважной девушке предстоит кровопролитное сражение с воинами Главного Ордена. Они подошли максимально близко к заставе и собираются нанести разящий удар. Тем временем Госпожа продолжает собирать воедино важнейшие части истории Джанзо. Он в свою очередь всеми силами будет защищать любимую Наю.

В 3 сезоне "Аванпоста" создатели сериала обещают эпические битвы. На это намекает концовка второй части, когда безжалостные представители Главного Ордена подходили все ближе к заставе. В новых эпизодах будут открыты некоторые тайны религиозного диктатора, о которых зрители даже не подозревали.

Что было в предыдущих сезонах

Первые две части сериала выдались динамичными. Телезрители познакомились с храброй девушкой по имени Талон. Она – последняя представительница своего рода, ее родителей безжалостно убили. Главная героиня "Аванпоста" добралась до крепости, возвышающейся над миром. Под руководством опытного наставника она научилась управлять своими сверхъестественными способностями, после чего дала отпор соратникам жестокого диктатора. Попутно она выясняла, кто именно убил ее отца и мать.

Съемочный процесс

Съемки 3 сезона пока не завершены. Создатели сериала "Аванпост" осенью сообщили о его продлении, хотя скептики были уверены, что проект закроют из-за низких рейтингов. Дело в том, что второй киносезон собрал небольшую аудиторию, если сравнивать с первым.

Актеры о сериале

Джессика Грин, которая в 3 сезоне вновь исполнит роль Талон, рассказала о впечатлениях, полученных во время съемочного процесса: "Это невероятно, захватывающе, каждая сцена приносит мне большое удовольствие. Мне очень нравится играть такого сильного персонажа с необычными способностями. Хотя роль требует определенной физической подготовки".

Имоджен Уотерхаус, сыгравшая Гвен, рассказала о том, как поддерживает стройную фигуру: "Чтобы выглядеть хорошо, я правильно питаюсь, занимаюсь йогой и пилатесом. Причем не только для проекта "Аванпост". Мне нравится выглядеть стройной, хотя полностью от сладкой или жирной пищи отказаться невозможно".

Интересные факты о сериале "Аванпост" 3 сезон

  • Благодаря этому кинопроекту актриса Джессика Грин стала очень популярной. В Австралии она считается главной кинозвездой нового поколения.
  • В 2019 году телесериал номинировался на престижную премию Saturn Awards.
  • У создателей проекта возникают сложности со съемками из-за постоянной смены режиссеров. При том, что сценаристы одни и те же за редким исключением: Джейсон Фаллер и Кинан Гриффин.
  • Изначально создатели планировали показать новые серии в июле 2020 года. Но из-за эпидемии коронавируса, возможно, сроки сдвинутся.

Где смотреть сериал "Аванпост" 3 сезон

Пока третья часть не вышла, предлагаем освежить события, которые уже были показаны в первых 33 сериях. Прошлые сезоны можно легко найти в Сети.

Когда новые серии

Точной даты нет. Ориентировочно премьера состоится либо в июле, либо во второй половине 2020 года. Хотя некоторые эксперты в области кино уверены, что первые эпизоды третьей части выйдут только в 2021 году.

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